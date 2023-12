Pomezia, no alla violenza sulle donne: via alla campagna ‘Voglio dire basta’

Parte a Pomezia la campagna “Voglio dire basta”. Ieri si è svolto un consiglio comunale straordinario in cui maggioranza e opposizione, compatte, hanno approvato una mozione all’unanimità per contrastare la violenza sulle donne.

Nella giornata di lunedì 18 dicembre si è riunita in seduta straordinaria l’assise cittadina che ha visto unite forze di Governo e minoranze per combattere la violenza sulle donne. A margine dei lavori è stata approvata una mozione all’unanimità la mozione denominata “Misure di contrasto contro la violenza sulle donne”.

“Siamo qui tutti insieme per dire ‘Basta’, il messaggio lanciato dalla politica locale. Presentati nell’occasione tutti i servizi e gli strumenti a disposizione dei cittadini per denunciare situazioni di sopruso e contrastare la violenza di genere, vincendo paure e resistenze.

La campagna Voglio dire Basta del Comune di Pomezia

Se sei vittima di violenza, puoi chiedere aiuto, contattando ‘Sportello donne Pomezia’, in rete con Comune di Pomezia, Polizia Locale, Pronto intervento sociale, Casa di cura S. Anna e Comune di Ardea. Oppure chiamando il 1522, numero antiviolenza e stalking. L’apertura Sportello donne a Pomezia è il mercoledì presso il pronto soccorso della Casa di cura S. Anna (Via del Mare 69) dalle 18 alle 20; il giovedì presso il Comune di Pomezia, sede di via Piercrescenzi 1 dalle 15.30 alle 17.30 e il venerdì presso il pronto soccorso della Casa di cura S. Anna (Via del Mare 69) dalle 18 alle 20.

viene garantito l’anonimato. Uscire dall’incubo della violenza si può. Per contattare lo Sportello donne: Tel. 3881586901 – 3279569407 (attivi in orario di ricevimento); e-mail sportellodonnepomezia@gmail.com. Sia attraverso Sportello donne Pomezia che attraverso il numero 1522. Uscire dall’incubo della violenza si può.

“Aiutare le donne vittime di violenza” “Siamo qui tutti insieme per dire ‘Basta’. Oggi, ancora una volta, non ci sono colori politici, ma un obiettivo comune. Le donne che subiscono violenza devono essere messe nelle condizioni di basta e per farlo devono avere a disposizione gli strumenti per essere ascoltate e per essere protette. Per questo lanciamo la campagna ‘Voglio dire basta’. Per far conoscere i servizi che abbiamo a Pomezia a disposizione di chi è vittima della violenza e per sensibilizzare i nostri cittadini su questo fenomeno. Gli strumenti per aiutare le donne in difficoltà li abbiamo, sono il numero pubblico antiviolenza e stalking 1522 e qui, nel nostro Comune, abbiamo lo “Sportello Donne Pomezia”, un servizio in rete con il Comune di Pomezia, la Polizia Locale, il Pronto Intervento Sociale, la Casa di cura S. Anna e il Comune di Ardea”, ha dichiarato il sindaco Veronica Felici.