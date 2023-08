Pomezia, scritte contro Elly Schlein: “Gesti da condannare”

Parole d’odio contro Elly Schlein. È il triste spettacolo che da qualche giorno sta andando in scena sul territorio comunale di Pomezia, nella provincia di Roma. Svastiche, parolacce e insulti all’attuale Segretaria del Partito Democratico, probabilmente presa da mira da frange dell’estrema destra pometina. Intanto, sui social arriva la ferma condanna dei democratici riguardo questi gesti.

Parole d’odio contro Elly Schlein a Pomezia

Da qualche giorno compaiono parole d’odio verso la Segretaria del Partito Democratico, in scritte di chiara rivendicazione politica. La parlamentare democratica non viene solamente offesa per la sua appartenenza partitica, ma anche per un velato tifo calcistico che non viene visto bene da qualche vandalo. Sabato, sui muri della città di Pomezia, è comparsa la scritta: “Laziale Elly Schlein. SS Lazio m***a”.

Partito Democratico di Pomezia: “Atti di puro vandalismo”

A commentare le gravose frasi contro Elly Schlein, è il Segretario del PD Pomezia Danilo Risi: “Da qualche settimana compaiono sui muri di Torvaianica scritte offensive verso la segretaria del PD, Elly Schlein. Sono atti di puro vandalismo, che ledono la dignità di una persona e di un’intera comunità e che deturpano oltretutto il decoro pubblico della nostra città. Chiediamo all’amministrazione di attivarsi subito per rimuovere queste scritte vergognose, figlie dell’ignoranza e dell’assenza totale di rispetto per Pomezia”.

Salvitti: “Anche la Lega condanna le frasi ingiuriose”

‘Non posso che rimarcare la ferma condanna ad azioni di questo tipo e a tutti i movimenti che violano i principi tanto cari alla nostra Costituzione, nonché la vicinanza a chi viene colpito da tali deprecabili azioni. Al Partito Democratico e alla capogruppo Eleonora Napolitano va tutta la solidarietà’ e la vicinanza della Lega”.

Cosi’ Fabrizio Salvitti, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Pomezia condanna le scritte comparse a Torvaianica che prendono di mira la segretaria del partito Elly Schlein. Salvitti chiede ”l’immediata pulizia di tale imbrattamento”.