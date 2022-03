Pomezia, si staccano pezzi di intonaco dal palazzo, colpita auto parcheggiata in strada (FOTO)

Attimi di apprensione stamani a Pomezia dove un’auto è stata centrata da alcuni pezzi di intonaco staccatisi dall’ottavo piano di un palazzo. E’ successo all’incrocio tra Via Catullo e Via Boezio in una delle palazzine ATER del Comune di Roma. Sul posto sono presenti in questo momento i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Pomezia. Il veicolo parcheggiato colpito ha riportato danni al parabrezza. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. In questa zona, del resto, casi del genere non sono inusuali purtroppo e varie volte i pompieri sono dovuti intervenire per episodi analoghi. Oggi però si sono registrati anche dei danni.

Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina