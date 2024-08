Ponticello transennato a Ostia Antica, mistero sulla riapertura della struttura al Collettore Primario

Ponticello pedonale transennato a Ostia Antica: mistero attorno alla riapertura della struttura su via del Collettore Primario

Un ponticello chiuso a Ostia Antica e che non vede evoluzioni per una futura riapertura. E’ quello che sta accadendo al Collettore Primario, dove il ponte pedonale è chiuso ormai da diverso tempo. Una situazione che purtroppo sarebbe destinata a non sbloccarsi, nonostante quel tratto pedonale abbia un importante ruolo all’interno della viabilità alternativa della zona: collega lo storico quartiere lidense con l’area delle Saline.

Mistero sulla riapertura del ponte pedonale a Ostia Antica: la denuncia dei residenti

A denunciare la vicenda del Collettore Primario è Gaetano Di Staso, attuale coordinatore di Ecoitaliasolidale in X Municipio. Da qualche tempo sta segnalando la chiusura del ponte pedonale, fondamentale per collegare i vicini quadranti delle Saline e Ostia Antica senza dover accedere a quelli dove transitano le automobili. Un ponticello che, se fosse aperto, sarebbe molto utile a tutta la cittadinanza di questa zona: infatti la struttura collega anche al supermercato DOC, riferimento per tutta la zona che vive nei pressi del Collettore Primario.

La risposta del X Municipio di Roma Capitale: ci sarà stata qualche evoluzione?

Alle lettere molteplici di Di Staso, il X Municipio decide di rispondere all’inizio di questa estate. Attraverso gli esponenti della maggioranza in Consiglio municipale, il 7 giugno sembra esserci la svolta sulla riapertura del ponticello. Come menzionato dalla parte politica che sostiene l’operato del presidente Mario Falconi, sembrava che la struttura fosse in prossimità di riapertura con il messaggio: “A breve almeno il ponticello fronte DOC sarà ripristinato“.

Da quel giorno, calendario alla mano, sono passati due mesi (mercoledì si raggiungerà questo mesiversario). Le transenne ancora chiudono la tratta del ponticello, oltre a non esserci nessun lavoro all’interno del cantiere. Quello che doveva essere un celere interesse del X Municipio per il ripristino della struttura, in realtà si è trasformata nell’ennesima realtà di cantiere fantasma all’interno del territorio romano.