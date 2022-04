Pontina: camion in panne con una gomma squarciata (FOTO)

Non solo incidenti sulla Pontina. Stamattina un mezzo pesante ha letteralmente squarciato una gomma mentre procedeva in direzione Roma. E’ successo nel tratto compreso tra i Comuni di Aprilia e Pomezia. Da capire cosa abbia provocato la rottura della ruota. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. L’episodio ha provocato qualche rallentamento ma in questo momento non si registrano particolari ripercussioni sull’arteria.