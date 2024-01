Pontina chiusa cinque notti a Pomezia per lavori: orari e tratti

Lavori sulla Pontina all’altezza del Comune di Pomezia: ecco quando sarà chiusa e quale installazione verrà inserita.

I lavori erano annunciati da diversi mesi, con la Pontina che nei prossimi giorni sarà chiusa nelle ore notturne. Come sappiamo, i lavori lungo la tratta stradale che collega Roma a Latina giravano nell’aria da diversi mesi, portando anche a duri commenti da parte dei pendolari nonostante la chiusura della tratta stradale nelle ore notturne.

La Pontina chiude nonostante la sua centralità tra Roma e Lazio

I lavori previsti sulla Pontina nei prossimi giorni guardano all’ammodernamento di questa pericolosissima tratta stradale. Come stiamo vedendo ormai da diversi mesi, tra i Comuni della provincia di Roma e Latina i lavori sono cominciati da tempo, con numerosi cantieri comparsi tra il territorio pontino e capitolino. Manutenzioni stradali che hanno ulteriormente rallentato il traffico lungo questa tratta stradale.

La necessità di ammodernare la Pontina

I lavori sulla Pontina, che ormai da un anno stanno prendendo piede, guardano a un ammodernamento complessivo di questa strada. Quasi 110 km di interventi da parte di Anas e gli enti addetti, che devono guardare all’ampliamento della sicurezza sulla tratta stradale (vero punto debole in questa strada), il rifacimento delle installazioni stradali e tutte le iniziative per rendere il transito di questa via il più vivibile.

La chiusura della via Pontina: perchè?

A partire dai prossimi giorni, la via Pontina verrà chiusa nelle ore notturne. L’Anas, con un comunicato stampa, ha ribadito la necessità di questi lavori, che serviranno a ultimare il nuovo cavalcavia presente al km 27+948. Come detto dallo stesso ente stradale, la nuova struttura urbanistica si rivelerà in futuro come un nuovo passaggio destinato ai pedoni.

Il tratto interessato sulla Pontina

I lavori verranno effettuati all’altezza del Comune di Pomezia, nella provincia di Roma. I lavori per il nuovo ponte pedonale prenderanno vita all’altezza di via Poma, che vedrà proprio l’installazione della nuova struttura urbanistica. Come possibile vedere con Google Maps, il ponte collegherà due lembi della città pometina, collegando la stessa via Poma con l’area commerciale di riferimento al Parco 51.

Quanto dureranno i lavori sulla Pontina

Seguendo il progetto sul nuovo ponte pedonale di via Poma a Pomezia, i lavori dureranno cinque notti. Si partirà questo lunedì 29 gennaio 2024, con le chiusure che avverranno tra la sera e l’alba del giorno successivo. Come evidenziato dal comunicato Anas, per invitare i pendolari a trovare percorsi alternativi alla Pontina in quelle ore, la strada verrà chiusa dalle 22 alle 5 del mattino. Orario ideale per non comportare ulteriori disagi ai lavoratori pendolari della strada.