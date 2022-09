Ponza, compra un motore marino online ma la merce non gli arriva: era stato truffato

Compra un motore marino da un sito online ma non gli arriva mai. L’uomo si è recato subito dai Carabinieri del Comando Stazione di Ponza e lì, dopo accurate indagini, i militari sono arrivati a un 22enne.

L’acconto di 400 euro e il prodotto mai ricevuto

L’uomo, un 40enne, aveva comprato sul sito internet “Marketplace” un motore marino, dando un acconto di 400 euro per l’acquisto. Il “venditore” aveva messo in esposizione il motore sul sito e aveva indotto il 40enne a versare l’acconto su una carta postpay. Di fatto però il prodotto non gli è mai stato consegnato.

Il 40enne ha sporto denuncia ai Carabinieri e questi, con un’accurata indagine, verificando i movimenti bancari e i messaggi con il venditore sono riusciti a risalire al profilo del truffatore: un 22enne di Crotone, che è stato denunciato al termine dell’attività investigativa.