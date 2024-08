Poste da incubo a Roma, i residenti esausti dell’Ufficio a Corcolle: “Preferiamo andare a quello di San Vittorino”

Uffici postali da incubo a Roma: residenti esasperati nel quartiere di Corcolle. “Preferiamo andare in quelli dei quartieri vicini”

File estenuanti e turni che non arrivano mai, come accade ormai in tutte le filiali postali di Roma. Una situazione ai limiti del surreale si sta vivendo nella zona di Corcolle, dove i residenti hanno deciso di non utilizzare più l’Ufficio Postale del quartiere per i numerosi disagi che si trovano a fare fronte ormai abitualmente. In uno scenario analogo in numerose zone della Capitale, la lentezza di diversi servizi sarebbe diventata snervante e soprattutto intollerabile per numerosi cittadini avanti con l’età.

I residenti di Roma hanno l’incubo delle Poste: la situazione a Corcolle

Se sulle pagine de Il Corriere della Città avevamo già in passato evidenziato alcuni disagi con gli Uffici Postali su Roma, mai però c’era capitato di vedere dei residenti che arrivavano a farsi viaggi di chilometri pur di utilizzare i servizi postali per l’inefficienza della propria filiale di quartiere. Il quartiere, negli anni passati, si era molto battuto per portare un Ufficio Postale all’interno del quartiere di Corcolle. Le prestazioni però della filiale, secondo la testimonianza dei residenti, avrebbero reso questo luogo inaffidabile e soprattutto molto lento a lavorare le singole pratiche. A ciò, per non farsi mancare nulla, si aggiungerebbe il continuo guasto dei servizi ATM e legati al Postamat, con cittadini che vedono la macchina fuori uso o mangiare le schede per compiere operazioni bancarie.

La voce del cittadino: “Preferisco arrivare a San Vittorino o addirittura a Monte Sacro”

La situazione non è semplice, soprattutto per chi ha urgenza di eseguire delle commissioni con la Posta e deve fare affidamento alle filiali fuori Corcolle. Molti residenti hanno deciso di affidarsi all’Ufficio Postale di San Vittorino, efficiente ma distante più di 6 chilometri: un tragitto complesso per chi non ha l’automobile, soprattutto perché impone un viaggio con la linea 042 che impiega più di mezz’ora per arrivare alle porte di via Crucis – dove sta la filiale di Poste Italiane – e soprattutto il mezzo passa con la media di ogni 90 minuti.