Precipita dal terzo piano, bimbo di un anno e mezzo salvo grazie a un’aiuola: era a casa dei nonni

Il piccolo, che era a casa dei nonni, si sarebbe arrampicato su un divano accostato a una finestra ed è precipitato nel vuoto. La nonna lo ha immediatamente soccorso e ha allertato i sanitari del 118.

Il bambino è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Bimbo precipita dal terzo piano

Tragedia sfiorata nelle prime ore di questo pomeriggio ad Airuno, in provincia di Lecco. Un bambino di un anno e mezzo, di origini senegalesi, è precipitato dal terzo piano mentre si trovava a casa dei nonni. Nonostante la caduta, il piccolo è riuscito a salvarsi perché è atterrato su un’aiuola sottostante, che era zuppa di acqua per via delle piogge cadute in Lombardia negli ultimi giorni.

La prima ad accorgersi di quanto accaduto è stata la nonna, che ha immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasferito il piccolo – ancora cosciente – in ospedale a Bergamo, con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono giudicate gravi, ma il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. Il bambino si sarebbe arrampicato su un divano accostato a una finestra, precipitando poi nel vuoto.

Sull’accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Lecco.