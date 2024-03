Precipita nel vano ascensore durante alcuni lavori: morto capocantiere 79enne

Inutili i soccorsi, allertati dagli altri operai presenti sul cantiere. La tragedia si è registrata questa mattina in un fabbricato indipendente in via Cesare Battisti.

Cordoglio da parte del sindaco, che conosceva personalmente la vittima.

Capocantiere 79enne muore precipitando nel vano ascensore

Tragedia questa mattina a Terlizzi, nel Barese. Un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essere precipitato nel vano ascensore di un fabbricato in costruzione sito in via Cesare Battisti. La vittima era il capocantiere e stava effettuando delle verifiche con una livella, quando è precipitato – per cause ancora in corso di accertamento – nel vano ascensore. La vittima sarebbe precipitata dal secondo piano al seminterrato. Ad accorgersi della tragedia sono stati gli operai presenti sul cantiere, che hanno provato a chiamare il 79enne, senza ricevere risposta. Dopo alcuni minuti hanno notato il corpo dell’uomo sul fondo del vano ascensore e hanno allertato i soccorsi.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo del 79enne sul pavimento del vano ascensore.

Il cordoglio del sindaco

Cordoglio e vicinanza alla famiglia del capocantiere è stato espresso dal sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, paese in cui risiedeva la vittima. “È un’altra morte sul lavoro in un inizio di anno davvero terribile sotto questo punto di vista. Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Oggi è un giorno triste per tutta la nostra comunità” ha detto il primo cittadino.