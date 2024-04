Presta 250mila euro a un imprenditore e ne pretende un milione e mezzo: arrestato un usuraio

La vittima, un imprenditore, si era rivolta all’usuraio in un momento di difficoltà economica, ma non riuscendo più a pagare i debiti, ha subito ulteriori penali dall’usuraio.

Lo strozzino è stato arrestato, mentre il complice e la moglie dell’usuraio sono finiti sotto inchiesta.

Arrestato un usuraio

Un arresto significativo è stato effettuato dalla Polizia nei confronti di un pregiudicato originario della provincia di Napoli, ma residente a Scafati (Salerno). L’uomo è gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata e usura aggravata. La vicenda ruota attorno a prestiti concessi a un imprenditore in difficoltà economica, per un totale di 250.000 euro, con tassi di interesse usurari.

L’usuraio ha imposto al debitore la restituzione del mutuo attraverso rate mensili di 18.000 euro per 84 mesi, portando la richiesta di denaro a oltre 1,5 milioni di euro. L’imprenditore, incapace di sostenere questo onere finanziario, è diventato irregolare nei pagamenti, subendo ulteriori “penali” imposte dall’usuraio. Le minacce sono aumentate nel tempo, con l’usuraio che ha persino minacciato l’imprenditore e sua figlia, arrivando quasi ad aggredirla fisicamente.

Ha richiesto il pagamento immediato delle somme, minacciando gravi e violente ritorsioni, compreso l’incendio dell’impresa. In caso di mancato pagamento, l’usuraio ha imposto la rinuncia ai beni di famiglia tramite la sottoscrizione coattiva di atti fittizi di trasferimento di proprietà. Durante la perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, sono stati rinvenuti 65.000 euro in contanti e una cospicua quantità di oggetti preziosi nascosti nel doppio fondo di un mobile. L’indagine ha rivelato che l’imprenditore si era rivolto all’arrestato per far fronte alle asfissianti richieste economiche di un altro soggetto, anch’egli coinvolto in pratiche usurarie. Attualmente, l’usuraio è stato arrestato, mentre il complice e la coniuge dell’arrestato sono sotto indagine