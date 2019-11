Previsioni meteo, ecco che tempo farà domani 5 novembre a Roma e nel Lazio.

Roma

Tempo instabile nella giornata con piogge intense nella mattinata, temporali attesi al pomeriggio. In serata i fenomeni tenderanno a perdere la loro intensità fino ad esaurirsi completamente nella notte. Temperature comprese tra +16°C e +21°C.

Lazio

Tempo instabile sul Lazio con piogge abbondanti e temporali diffusi già dal mattino su tutto il territorio, fenomeni particolarmente intensi nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi. Precipitazioni sparse nelle ore serali, localmente più abbondanti sul Basso Lazio e in Appennino. Migliora nella notte.

—

Piogge e acquazzoni diffusi al mattino al Nord con neve sulle Alpi fino a 1500-1700 metri. Al pomeriggio migliora da Ovest, mentre insistono precipitazioni anche intense altrove: fenomeni residui in serata e in nottata su Friuli e Liguria con nevicate sui rilievi alpini fino a 1300 metri. Maltempo nelle ore diurne al Centro Italia con acquazzoni e temporali intensi specie sull’Appennino e sul versante tirrenico. Fenomeni in locale sconfinamento sulle Marche in serata ma tempo generalmente più asciutto su tutti i settori dalla notte.

Tempo instabile sulle regioni meridionali e soprattutto su Sardegna, Campania e Basilicata dove non si escludono locali temporali anche intensi specie a partire dal pomeriggio. Molte nubi sulle altre zone ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature stabili o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it