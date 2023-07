Previsioni traffico agosto 2023: le date più rischio, ecco quando partire per evitare le code

Tempo di partenza per le vacanze, con le previsioni del traffico di agosto che ci mostrano un mese di fuoco per le strade d’Italia. In tal senso, tanti cittadini sono pronti a spostarsi in macchina per la propria settimana di relax al mare o in montagna, con gran parte delle persone che, come peraltro ogni anni, si preparano a scendere nelle località balneari del Mezzogiorno per passare la seconda parte di quest’Estate 2023.

Le previsioni del traffico per le vacanze di Agosto 2023

Siamo alla fine di Luglio, ma il caos sulle strade italiane si prospetta avvenire nell’ultimo weekend di questo mese. Tra le giornate del 28 e del 30, infatti, ci sarà una forte mobilitazione di persone che andranno verso le note località turistiche italiane. Grande traffico è previsto tra venerdì pomeriggio e domenica mattina, con orari relativamente tranquilli nei momenti serali.

La prima settimana di Agosto

L’esodo lo vedremo soprattutto giovedì 3 e domenica 6 agosto. Tutti si fionderanno in strada, con sabato mattina che addirittura viene definito come “bollino nero” per viaggiare. Gli automobilisti si muoveranno principalmente nei pomeriggi, approfittano del fine settimana, e quindi la chiusura degli uffici, per mettersi in macchina e partire anche nelle ore della mattina.

Un Ferragosto tranquillo in Autostrada

Secondo le proiezioni statistiche, potremmo vivere un Ferragosto tranquillo sul piano della viabilità. La settimana potrebbe rivelarsi ottima per viaggiare da una parte all’altra dello Stivale, considerato come le persone arriveranno principalmente in vacanza il 13 agosto e ritorneranno a casa a partire dal 20 agosto 2023. Insomma, viaggiare in quella settimana dovrebbe convenire per tempi di percorrenza e vivibilità delle tratte.

Quando ripartire verso casa?

Il ritorno verso le grandi città, ovvero le case dei turisti, quest’anno sarà più vivibile. I dati ci dicono di evitare il periodo dal 26 al 28 agosto, dopo i cittadini prenderanno d’assalto le Autostrade. Sfruttare qualsiasi altro giorno, invece, permetterà un ritorno a casa più sereno.