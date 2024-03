Problemi sulla linea ferroviaria Roma-Bari, una frana divide l’Italia: le polemiche dei pendolari

Problemi da giorni sulla linea Roma-Bari: una frana all’altezza di Benevento ha procurato una situazione d’emergenza sulla tratta ferroviaria.

Un nuovo problema sulle linee ferroviarie che collegano il Centro Italia al Mezzogiorno, con una frana che di fatto ha ostruito il passaggio della linea Roma-Bari. Lo smottamento, avvenuto lo scorso 12 marzo 2024, ha nei fatti tagliato una linea ferroviaria diretta tra la Città Eterna e il capoluogo pugliese. Chi sale da bari, infatti, deve cambiare tre mezzi per giungere nel Lazio: partono con il treno, a Foggia prendono l’autobus e all’altezza di Benevento tornano sul mezzo su ferro.

Una frana blocca la linea ferroviaria Roma-Bari

La frana è avvenuta lunedì scorso nella zona tra Ariano Irpino e Benevento, in un’area che negli scorsi mesi aveva evidenziato gravi problemi. Tra queste due località, per via della frana, si sarebbe aperta una voragine di 250 metri, che sul piano dei trasporti ha nei fatti diviso l’Italia. La linea che collega storicamente le zone di Roma, Bari e Lecce, al momento vede forti rallentamenti e addirittura interruzione. Una vicenda che, probabilmente, comporterà disagi anche nelle prossime settimane e in una vicenda che non vede delle semplici soluzioni.

Frana sulla Roma-Bari: il piano d’emergenza d’emergenza di RFI

La Rete Ferroviaria Italiana ha preso coscienza del grosso problema dal primo minuto, ponendo un piano di emergenza che potrebbe durare anche nel prossimo mese. I treni ad Alta Velocità e gli Intercity tra Roma e Bari potrebbero subire rallentamenti, limitazioni di percorso o addirittura cancellazioni. La tratta potrebbe essere coperta da bus sostitutivi, che ugualmente comporteranno dei ritardi significativi, considerato il traffico e la grande affluenza di pendolari sulla tratta che collega il Lazio e la Puglia.

La Roma-Bari dopo la frana: la parola dei passeggeri

In questi primi giorni di piena emergenza, su Il Corriere della Sera è arriva anche la parola dei pendolari che hanno questa tratta nelle nuove modalità di marcia. Chi l’ha vissuta, parla di un’esperienza surreale e ai limiti della sopportazione umana. Dopotutto, cambiare tre mezzi è davvero complesso, soprattutto per quegli utenti con valige pesanti a proprio carico.