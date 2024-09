Promesse non mantenute per Ostia Antica, Di Staso: “Strade dissestate e cantieri eterni”

Gaetano Di Staso denuncia le promesse non mantenute dall’Amministrazione del X Municipio di Roma Capitale per Ostia Antica

Con l’inizio dell’autunno 2024, è venuto il momento di stillare un bilancio sui lavori sul territorio di Ostia Antica. A dare un’opinione sulle opere incompiute sul quartiere del X Municipio di Roma Capitale è Gaetano Di Staso (responsabile Ecoitaliasolidale sul territorio locale), che attraverso un post su Facebook nuovamente affonda sulle promesse non mantenute dall’Amministrazione verso il quartiere dell’entroterra lidense.

Le promesse non mantenute dall’Amministrazione del X Municipio verso Ostia Antica

Tra i problemi citati da Di Staso, quello più tangente è legato al dissesto delle strade di Ostia Antica. Nonostante le molteplici segnalazioni pervenute al Comune di Roma Capitale, sembra non vedere luce il rifacimento di arterie urbane come via Pericle Ducati, via Capo Due Rami, via della Macchiarella, via del Collettore Secondario. Queste sole alcune strade che hanno i problemi maggiori, anche se la lista sarebbe ancora più lunga.

Un altro problema tangente e soprattutto non ultimo tra le situazioni che riguardano Ostia Antica, c’è quello legato alla gestione delle aree verdi locali. La manutenzione sembra del tutto assente nello storico quartiere del X Municipio di Roma Capitale, con gli operatori del Servizio Giardini che si vedono sempre più raramente all’interno dei polmoni verdi locali.

I ponticelli di via del Collettore Primario

Altra situazione che non vede luce, almeno agli occhi di Gaetano Di Staso c’è la situazione dei ponticelli su via del Collettore Primario. Queste strutture, fondamentali per il transito pedonale tra Ostia Antica e le Saline, sono chiusi e messi in sicurezza da almeno tre mesi. Una situazione che però si è tradotta in un eterno disagio, considerato come non sono mai stati ripristinati: tutto ciò portando disagi per anziani e persone con mobilità ridotta, anche per la mancanza dei marciapiedi sulla stessa strada.

L’eterno cantiere di Ostia Antica

In ultimo, come già ripreso da Il Corriere della Città, c’è il cantiere abbandonato davanti alla stazione di Ostia Antica. Sollevato da Gaetano Di Staso, la vicenda vede l’area bloccata da più di due mesi. Nelle ore scorse, la curiosa vicenda è stata attenzionata al presidente Mario Falconi anche dal consigliere municipale Giuseppe Conforzi.