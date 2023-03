Pronto Soccorso nel Lazio, Rocca: ‘Rimuovere i tempi di attesa’, il piano

Nei giorni scorsi è stata messa a punto e poi resa nota la lista degli assessori che compongono la squadra di Francesco Rocca, neo governatore della Regione Lazio. Nella composizione del team, fra le varie mansioni e deleghe, non è passato inosservato – almeno per la fase iniziale della legislatura – il mantenimento da parte dello stesso Rocca della delega alla sanità. Il neo governatore, ieri ha presentato alla Pisana il proprio programma, non mancando di sottolineare alcuni ambiziosi obiettivi e annunciando anche la riapertura degli ospedali San Giacomo e Forlanini.

Giunta Francesco Rocca, ecco chi sono gli assessori della Regione Lazio: i nomi

Il progetto di Rocca e l’ambizioso obiettivo entro 100 giorni di governo

Uno dei primi e senza dubbio ambiziosi obiettivi del neo governatore della Regione Lazio Francesco Rocca che, come anticipato, ha presentato ieri alla Pisana il suo programma, è rappresentato dalla rimozione dei tempi di attesa nei pronto soccorso entro i primi 100 giorni di governo. Problematica certamente non di poco conto alla luce dei dati sulle liste di attesa nel Lazio, dati riportati sul programma dello stesso neo governatore. Nella fattispecie, nei pronto soccorso della regione il tempo medio di attesa che precede il ricovero supera i 1.340 minuti, con punte anche di oltre 2.800 minuti negli ospedali principali.

Le parole del neogovernatore

Per smuovere la situazione il neo governatore propone la centralizzazione delle prenotazioni delle prestazioni e delle agende di tutte le strutture sanitarie, comprese anche quelle private accreditate. Tale controllo ha come fine quello di comprendere se nel Lazio ci sia bisogno di nuovi posti letto, in quanto ‘bisogna prima capire se gli attuali sono sfruttati e se tutto il privato accreditato mette a disposizione tutti i posti dichiarati. C’è questa pessima abitudine per la quale di fine settimana non si dimette, c’è un picco epidemiologico nel weekend’ spiega Rocca che poi si dice ottimista verso il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo pocanzi descritto: ‘Ci vorrà qualche settimana ma mi sento ottimista che entro i cento giorni ce la faremo’.