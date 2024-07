Proseguono i furti di auto a Roma, ladri in azione a Casal Lumbroso

Proseguono i furti di automobili nella città di Roma: fatta sparire una Nissan Micra Serie 5 nel quadrante di Casal Lumbroso

Posteggiare a Roma è diventato pericoloso. Ogni giorno che passa, puntualmente siamo costretti a riportare un caso di furti d’auto all’interno del territorio capitolino. L’ultimo episodio è accaduto a poca distanza dalla via Aurelia, dove alcuni malviventi hanno deciso di portarsi via una macchina destinata all’utilizzo familiare. Un’azione dove anche questa volta hanno lasciato la proprietaria del veicolo senza parole, non lasciando traccia della macchina e soprattutto non venendo visti da nessuno.

La macchina rubata nel quadrante di Roma Ovest

Dopo gli episodi legati al quadrante Est della Città Eterna, i ladri hanno deciso di operare questa volta nella zona di Roma Ovest. I malviventi hanno preso di mira una Nissan Micra 5 Serie, denunciata questa mattina dalla signora Monica sul gruppo “AUTO MOTO RUBATE RITROVA LA TUA AUTO O LA TUA MOTO”.

Secondo il racconto della proprietaria del veicolo, il colpo è avvenuto nel quadrante cittadino di Casal Lumbroso. I ladri hanno operato lungo la strada, che al suo interno vede le residenze anche di numerose persone romane. La brutta sorpresa nella mattinata di ieri, quando il veicolo era sparito dalla zona dov’era stato parcheggiato. Tutto ciò in un’arteria urbana a poca distanza dal Grande Raccordo Anulare e soprattutto in un’area che vede la presenza di abitazioni con telecamere di sicurezza esterna.

La segnalazione dei residenti a Casal Lumbroso

La situazione è complessa in tutta Roma, dove le macchine sembrano sparire con grande facilità per la mano dei ladri. Dopo il boom di Smart che vengono rubate, sembra che la stessa sorte stia toccando anche alle Nissan di ultima generazione. All’inizio di giugno, sempre una macchina della stessa casa è stata rubata nella zona del Nuovo Salario. Nonostante la segnalazione, la signora Daniela non ha più avuto modo di rivedere la propria automobile.

Una situazione che non interessa solo i nuovi veicoli. Sempre nella Capitale, il signor Andrea ha visto sparire una Micra Tekna di colore nero e comprata nel 2019. Scomparsa da 10 giorni, l’uomo avrebbe ridotto le speranze al lumicino di rivederla nelle prossime settimane.