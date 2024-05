A lanciare l’allarme è stato un operatore ecologico, che lavora nella piazzola dove si trovava il cassonetto per la raccolta degli abiti usati.

Per la vittima, non ancora identificata, anche se pare trattarsi di un uomo straniero sulla 30ina, i soccorsi non hanno potuto fare nulla, se non constatarne il decesso.

Prova a entrare nel cassonetto degli abiti usati, 30enne muore soffocato

Dramma questa mattina a Canonica D’Adda, piccolo comune in provincia di Bergamo. Un giovane – probabilmente di nazionalità straniera, sui 30 anni – è stato trovato morto soffocato in un cassonetto per la raccolta degli abiti usati, che si trova nella piazzola ecologica di Canonica. A lanciare l’allarme è stato un operatore ecologico, addetto alla piazzola.

I soccorsi giunti sul posto sono stati vani. Per risalire all’identità dell’uomo i carabinieri di Treviglio e Fara d’Adda hanno provveduto a rilevargli le impronte digitali. Poi la salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La Procura potrebbe disporre l’esame autoptico.

Il cassonetto è stato posto sotto sequestro per eventuali e ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri.