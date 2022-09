Prova a rubare il catalizzatore dell’auto ma viene ‘beccato’: nei guai 35enne

Ha provato a rubare il catalizzatore di un’auto in sosta nelle vicinanze della stazione ma qualcosa non è andato come previsto. Beccato il ladro, un uomo di 35 anni, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto.

‘Beccato’ a rubare il catalizzatore dell’auto: i fatti

I fatti sono avvenuti la mattina dello scorso 5 settembre. Come anticipato, l’uomo — 35enne residente a Cervino — si è reso responsabile di tentato furto di un catalizzatore di un’auto, parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria di Latina scalo, lato Sermoneta.

La denuncia

Ma le sue gesta non sono rimaste impunite. Il personale della Stazione Carabinieri di Norma lo ha infatti denunciato in stato di libertà. L’azione di controllo dei militari si inserisce nel più ampio ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia e pianificate nelle attività di monitoraggio e ascolto attivo per il contrasto dei reati di tipo predatorio.