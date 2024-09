Prove di ripartenza a Ostia, torna attivo l’impianto d’innaffiamento a Piazza Anco Marzio

Prove di rinascita sul piano del decoro a Ostia: proseguono i lavori sul verde nella zona di Lido Centro e Piazza Anco Marzio

Sembra una ripartenza per Ostia, seppur tardiva e che fa storcere il naso ad alcuni commercianti dell’area pedonale. Da qualche giorno, si stanno svolgendo i lavori attinenti alla cura dei giardini di questo quadrante e soprattutto far partire il sistema d’annaffiamento per le aiuole. Come avevamo già accennato su Il Corriere della Città, i lavori – seppur partiti alla fine dell’Estate 2024 – erano stati preannunciati dalla vicepresidente Valentina Prodon nelle settimane scorse.

Parte l’operazione di decoro per la zona del centro di Ostia

Al momento, l’occhio di residenti e commercianti ricade su piazza Anco Marzio. L’Amministrazione del X Municipio di Roma Capitale ha promesso un restyling della zona, in una rivoluzione che vorrebbe migliorare il decoro per una delle piazze più conosciute ed emblematiche del territorio di Ostia. Come vediamo dagli scatti di Marco Bonè, l’opera di riqualificazione riparte dalla cura dei giardini nell’area pedonale. Tra maltempo e la riparazione del sistema per innaffiare le aiuole, in pochi giorni il prato ha ripreso i colori verdi, lasciando ai ricordi l’arido prato che abbiamo vissuto per tutta la scorsa estate.

Giardinieri attivi in vari quadranti di Lido Centro

Gli addetti al verde locale, che hanno un appalto con il X Municipio di Roma Capitale, si sono mossi anche nelle zone limitrofi a piazza Anco Marzio. In queste ore sta venendo toccata dai lavori l’aiuola in mezzo alla rotonda di piazzale della Posta, che praticamente è la strada che dà il benvenuto ai turisti che vengono nel territorio di Ostia. Gli operai stanno lavorando da questa mattina, nel tentativo di rendere più decoroso questo punto vissutissimo del territorio lidense.

I lavori davanti alla Posta Centrale di Ostia

Gli operai non hanno effettuato solamente le potature dell’aiuola al centro di piazzale della Posta, ma hanno anche dato un’aggiustata al prato. Al taglio dell’erba, gli addetti hanno effettuato anche una pulizia dell’area urbana armati di rastrelli, scope e palette. Ostia lentamente sembra stia rinascendo sul piano del decoro, in un’opera che ci auguriamo possa illuminare il centro del territorio lidense per il periodo di Halloween e natalizio.