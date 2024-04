Pubblica sui social foto di armi, i carabinieri scoprono che è senza licenza e lo arrestano

L’arrestato è un 50enne di Gioia Tauro che è accusato di detenzione illegale di armi. Nel corso della perquisizione in casa, i carabinieri hanno scoperto diverse pistole, con matricola abrasa e 110mila euro in contanti.

Per la detenzione abusiva di armi, si l’arresto da tre a dodici mesi o un’ammenda fino a 371 euro.

Pubblica sui social foto di armi: arrestato perché senza licenza

Una mossa poco “furba” quella di un 50enne di Gioia Tauro che ha pubblicato sui social delle foto in cui era ritratto con alcune armi. Quegli scatti hanno attirato l’attenzione delle autorità. Dopo aver verificato che non possedeva il permesso di porto d’armi, i carabinieri hanno deciso di perquisire la sua abitazione. Durante la perquisizione, sono stati scoperti diversi tipi di armi e munizioni, e l’uomo è stato quindi arrestato per detenzione illegale di armi.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, supportati da miliari dello Squadrone eliportato Cacciatori di “Calabria” di Vibo Valentia. In casa dell’uomo sono stati trovati anche 110 mila euro in contante, oltre a centinaia di cartucce di vario calibro.

La detenzione abusiva di armi prevede che: chiunque possegga caricatori senza averne fatto denuncia all’autorità, quando richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con un’ammenda fino a 371 euro.