Pulizie al Giardino di Roma, prosegue il taglio dell’erba a Via Marcello Mastroianni

Prosegue il taglio dell’erba incolta nel quartiere lidense di Giardino di Roma: operai all’opera questa mattina

Nonostante il maltempo, proseguono le operazioni di decoro per il territorio di Giardino di Roma. Gli operatori del Comune, anche questa mattina, hanno continuato a pulire alcuni spazi verdi presenti nel quartiere dell’entroterra del X Municipio. I giardinieri, muniti di tagliaerba e formici, hanno proseguito nel taglio dell’erba verso alcuni spazi verdi presenti al ciglio delle principali strade di questa zona.

Come immortalato dal Comitato di Quartiere Giardino di Roma, i giardinieri si sono presentati nella zona già dalle prime ore di questa mattina presto. Le azioni per il taglio dell’erba incolta sono avvenute viale Marcello Mastroianni, la zona del cantiere su via Domenico Modugno, oltre agli spartitraffico e le rotatorie presenti all’interno di questo quartiere al confine tra il X e il IX Municipio capitolino.

Taglio dell’erba nella zona del X Municipio: ascoltate le istanze della cittadinanza

Il tema del taglio dell’erba nel quartiere è stato molto quest’estate, considerato come nelle scorse settimane in più frangenti si sono verificati degli incendi proprio sotto i balconi delle palazzine. Una situazione segnalata anche dalle molteplici lettere del signor Alberto Minervini, che in qualità di Presidente del CdQ Giardino di Roma ha più volte evidenziato all’Amministrazione del X Municipio i problemi con gli spazi verdi pubblici e incolti presenti nella propria zona. Lettere che in un primo momento sembrerebbero rimaste inascoltate da governo lidense, salvo poi sbloccare l’impasse amministrativo a seguito degli incendi verificatisi tra questo quartiere e i quadranti di Malafede e Vitinia. Se pur tardivo, i lavori sull’erba incolta preverranno eventuali incendi con il rialzo delle temperature e il sole forte previsto per le prossime settimane di settembre 2024.