Pullman di studenti in gita si schianta contro un albero: 14 ragazzi feriti

L’incidente si è registrato questa mattina a Stra, in provincia di Venezia. L’autista avrebbe fatto una manovra sbagliata, colpendo i rami di un albero con le vetrate laterali dell’autobus, che si sono disintegrate.

Quattordici studenti sono rimasti feriti e affidati ai sanitari dei pronto soccorso di Mirano e Dolo.

Quattordici studenti di un istituto di Romentino, Novara, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale questa mattina a Stra, nel veneziano. Gli studenti erano in gita scolastica a bordo di un bus, quando l’autista del mezzo ha effettuato una manovra sbagliata per accedere al parcheggio di Villa Pisani, toccando i rami di un albero. L’impatto ha infranto i finestrini.

I vigili del fuoco, accorsi da Mestre, hanno assistito i ragazzi insieme al personale del Suem. I quattordici studenti rimasti feriti sono stati affidati ai sanitari dei pronto soccorso di Mirano e Dolo.