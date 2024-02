Quali sono i nuovi supermercati a Roma? Da Lidl a Esselunga

Da alcuni mesi nuovi supermercati nascono nei vari quartieri di Roma: ecco alcuni nuovi superstore della Capitale.

Quando cerchiamo casa nelle varie di zone di Roma, ci soffermiamo nella ricerca di abitazioni che siano mediamente vicine a un supermercato. Eccellente poi se quel megastore possiede anche un parcheggio interno, in maniera tale da poter riempire numerosi pacchi di spesa e magari le compere di una settimana intera in una sola visita.

La centralità del supermercato a Roma

I supermercati a Roma sono le attività più redditizie, poichè ospitano quotidianamente il cuore di un quartiere al proprio interno. Oggi andare al supermercato non è solo un viaggio per fare la spesa di casa, ma anche per effettuare altri tipi compere: chi va per comprarci dei medicinali, chi per il pesce fresco o il pane di un buon forno, altri per gustarsi un caffè caldo al bar del megastore.

La cittadinanza che vive dentro al supermercato

Come dicevamo in precedenza, molti supermercati dettano la vita sociale del quartiere. In alcuni contesti, proprio gli stessi supermarket hanno creato dei punti di socialità all’interno di alcuni frangenti cittadini. Come vediamo in alcuni casi presenti nel quadrante di Roma Sud (precisamente al Laurentino), i market di alcuni grandi marchi hanno creato sale lettura all’interno di questi spazi, aree per attività ludiche o di ritrovo per i residenti più anziani.

I nuovi supermercati di Roma

Il primo supermercato che analizziamo è quello legato alla Pim, che sorgerà nel quadrante di Roma Nord. L’attività commerciale aprirà sulla via Flaminia, con l’obiettivo di coprire una vasta area di abitanti nei pressi della zona di Ponte Milvio. In tal senso, l’obiettivo imprenditoriale di questo nuovo store punta ad arrivare ai residenti principalmente provenienti da corso Francia, il quartiere Fleming e Vigna Clara.

Il nuovo supermercato nell’area di Parioli

Con la nostra mappa dei supermercati romani, rimaniamo nella zona di Roma Nord. In una notizia che avevamo già ripreso nel mese di settembre scorso, ricordiamo l’apertura di un nuovo supermercato legato all’Esselunga nel quadrante del Pinciano e i Parioli. In tal senso, parliamo dell’attività commerciale sorta precisamente nei locali di viale Liegi 18.

Nuovo supermarket a Roma Sud

Dopo la zona del Fleming e i Parioli, ci spostiamo dall’altra parte della Città Eterna. In VIII Municipio, recentemente ha aperto un nuovo supermercato legato alla Pewex. L’attività commerciale si trova su via di Santa Petronilla, un’area che si estende nel quadrante Ardeatino del quartiere di Tor Marancia. Anche qui il supermercato punta a tocca un’ampia fetta di clientela, visti anche i vicini quartieri della Garbatella, la Montagnola e le aree del territorio Appio.