Quali sono le farmacie di turno aperte a Roma e nel Lazio il 1 gennaio? L’elenco completo

Ecco la nostra liste con le farmacie aperte a Roma e nel territorio del Lazio nella giornata di lunedì 1 Gennaio 2024.

Il 1 Gennaio 2024 si avvicina, con i cittadini che ovviamente potrebbero avere la necessità di ricorrere a una farmacia aperta per problemi di salute di varia natura. Essendo un giorno festivo, potrebbe diventare più complesso trovare una farmacia in questa giornata, quindi ci pensiamo noi a mandarvi una lista di alcune farmacie che sicuramente saranno aperte nel territorio di Roma e del Lazio.

Le farmacie aperte nel Lazio il 1 Gennaio 2024: la situazione a Roma

A Roma, la situazione sembra sorriderci soprattutto nel Centro Storico. Nel quartiere Esquilino, sarà aperta dalle 8.30 alle 20 la farmacia Allo Statuto, del dottor Pierluciano Pucci: l’attività, per chi ne avesse bisogno, si trova a via dello Statuto 35b. A viale Trastevere, poi, troveremo la farmacia della dottoressa Luciana Francone, aperta al civico “80” per tutta la giornata. A Magliana, troveremo la Farmacia Centonze al civico “191”, aperta dalle 7 del mattino alle 23. Per altre farmacie aperte nella Città Eterna, potrete trovare informazioni a questo link: https://www.farmaciediturno.org/ricercaditurno.asp .

Farmacie il 1 Gennaio 2024: a Viterbo

A Viterbo la situazione si fa molto più complessa. Per una farmacia aperta, dobbiamo arrivare nel Comune di Soriano nel Cimino, dove a piazza Vittorio Emanuele II 19 sarà aperta l’attività della dottoressa Antonella Zagoreo: gli orari saranno la mattina da mezzanotte alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Per chi vivesse nei pressi di Orvieto, in provincia di Terni, sarà aperta tutto il giorno la Farmacia del DEL FANELLO & BEAUTYFARMA, in via del Fanello 30 nella frazione di Ciconia. Per trovare altre farmacie aperte nella zona della Tuscia, potete controllare questo link: https://www.farmaciediturno.org/ricercaditurno.asp .

Farmacie aperte nella zona di Rieti

Per quello che riguarda la provincia di Rieti, la prima farmacia aperta tutto il giorno nel territorio reatino la troviamo a Cittaducale: qui cercate la Comunale 3 Santa Rufina, situata a via Mario D’Aquilio aperta dalle 9 alle 13 e poi il pomeriggio dalle 16 alle 20. Nel Comune di Longone Sabino troveremo la Farmacia Cardellini Tittoni, che in via della Chiesa Nuova 37 sarà aperta tutto il giorno. Per altre farmacie nella zona del reatino, consultare questo link: https://www.farmaciediturno.org/ricercaditurno.asp .

Farmacie aperte a Frosinone il 1 Gennaio 2024

Per quelle situate nella zona della Ciociaria, troveremo la Farmacia Castelmassimo, situata a via Maria 55/a nel Comune di Veroli, in provincia di Frosinone: l’attività sarà aperta tutto il giorno. Nel Comune di Boville Ernica, poi, troveremo la farmacia Dei Semplici del dottor Tommaso Pelegalli, situata via Valle Paradiso 18: anche quest’attività sarà aperta tutto il giorno. Per vedere altre farmacie aperte nel territorio ciociaro, consultare questo link: https://www.farmaciediturno.org/ricercaditurno.asp .

Farmacie aperte nel quadrante di Latina

Per trovare farmacie aperte nel quadrante della provincia di Latina, dobbiamo spostarci nel Comune di Sezze: qui troveremo la Farmacia San Carlo, situata a via Guglielmo Marconi 26: l’attività sarà aperta dalle 8.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.30. A Cori, sempre in provincia di Latina, troveremo aperta la Farmacia Nobili a via Don Giovanni Minzoni 105: anche questa attività sarà aperta dalle 8.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20. Per altre farmacie aperte nella provincia di Latina, consultare questo link: https://www.farmaciediturno.org/ricercaditurno.asp .