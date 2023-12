Quali sono state le parole più cercate su Google nel 2023

Su Google Trend è possibile vedere quali sono le parole più ricercate dalle persone, e dagli italiani, nel 2023.

Il 2023 è stato un anno ricco di eventi, sfide e cambiamenti, che si sono riflessi anche nelle ricerche online degli italiani. Google Trends, il servizio che analizza le tendenze di ricerca su Google, ha pubblicato la lista delle parole più cercate su Google nel 2023, divise per diverse categorie. Vediamo quali sono state le parole che hanno caratterizzato il 2023, da quelle più generali a quelle più specifiche.

Personaggi e parole ricercate su Google nel 2023

Tra i personaggi più cercati su Google nel 2023, spicca il nome di Jannik Sinner, il giovane tennista italiano che ha raggiunto la finale degli US Open, diventando il primo italiano a disputare una finale di un torneo del Grande Slam. Al secondo posto si trova Romelu Lukaku, il calciatore belga che è tornato all’Inter dopo due anni al Chelsea, confermandosi come uno dei migliori attaccanti al mondo. Al terzo posto si trova Peppino di Capri, il cantante napoletano scomparso a luglio all’età di 82 anni, che ha lasciato un grande vuoto nel panorama musicale italiano.

Le ricerche sulla tecnologia

Tra le parole più cercate su Google nel 2023 relative alla tecnologia, la più popolare è stata Bitcoin, la criptovaluta più famosa e diffusa, che ha registrato una forte crescita nel corso dell’anno, raggiungendo il valore record di oltre 100.000 dollari a novembre. Al secondo posto si trova Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft, lanciato a ottobre e che ha introdotto diverse novità e miglioramenti rispetto alla versione precedente. Al terzo posto si trova iPhone 15, il nuovo modello di smartphone di Apple, presentato a settembre e che ha offerto alcune innovazioni come il display ProMotion, la fotocamera migliorata e la maggiore durata della batteria.

Le ricerche sul mondo dell’intrattenimento

Tra le parole più cercate su Google nel 2023 relative all’intrattenimento, la più ricercata è stata Squid Game, la serie televisiva sudcoreana che ha fatto il boom su Netflix, diventando la serie più vista di sempre sulla piattaforma. La serie, ambientata in un gioco mortale ispirato ai giochi infantili, ha catturato l’attenzione e la curiosità di milioni di spettatori in tutto il mondo. Al secondo posto si trova Dune, il film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve e basato sull’omonimo romanzo di Frank Herbert, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico.

La funzione di Google Trends

Queste sono solo alcune delle parole più cercate su Google nel 2023, che ci offrono uno spaccato delle tendenze, delle curiosità e delle preoccupazioni degli italiani in un anno ancora segnato dalla fine della pandemia, ma anche dalla speranza e dalla voglia di ripartire. Per scoprire altre parole e categorie, puoi visitare il sito di Google Trends, dove troverai anche le ricerche più frequenti in altri paesi e in altri anni.