Quando arrivano i pagamenti della pensione a marzo? Calendario e come cambiano gli importi

Tutto quello che c’è da sapere sulla pensione di marzo 2024: ecco quali modifiche dovremo aspettarci sull’assegno.

Come ogni mese, i lavoratori in pensione attendono con trepidazione l’arrivo dell’assegno pensionistico dell’INPS. Per questo marzo 2024 il pagamento verrà influenzato dalle nuove norme introdotte dalla riforma fiscale, che ha ridotto a tre gli scaglioni Irpef. Tutto ciò è un dato positivo, considerato come verrà aumentato l’importo netto del pagamento pensionistico per gli importi compresi tra i 15 mila e i 28 mila euro.

Le novità per la pensione di marzo 2024

Per chi ha un reddito superiore ai 28 mila euro, ci sarà una riduzione delle trattenute sulla pensione. Inoltre tutti i pensionati riceveranno un conguaglio, relativo al ricalcolo dell’Irpef sulla mensilità di gennaio e febbraio 2024, ricevendo i famosi due mesi di arretrati. A differenza del passato, varierà anche il calendario con il quale verranno pagate le pensioni.

Il calendario del pagamento delle pensioni per marzo 2024

Per chi vede il saldo della pensione in banca o presso Poste Italiane, il giorno dell’erogazione varierà a secondo di questi due fattori. Il pagamento di Venerdì 1 Marzo 2024 sarà riservato agli accreditati presso i servizi di Poste Italiane. Per chi ha invece l’accredito in altri istituti bancari, il caricamento della pensione avverrà durante la giornata di lunedì 4 marzo 2024.

Per chi ritira l’assegno all’Ufficio Postale

Per chi è solito ritirare l’assegno della pensione presso l’Ufficio Postale, rimarrà intatto il calendario come nei mesi scorsi. Il calendario è un’iniziativa per evitare gli assembramenti agli sportelli postali o anche tempi di attesa eccessivi, magari favorendo l’anziano per andare alla Posta nella tarda mattinata del giorno a sua disposizione o nei giorni successivi quella data.

Il calendario per ritirare l’assegno della pensione alle Poste Italiane

Come ha annunciato Poste Italiane, questo sarà il calendario per marzo 2024. Venerdì 1 marzo 2024 potranno ritirare l’assegno i cognomi dalla A alla B. La mattina di sabato 2 marzo, le lettere da C a D. Lunedì 4 marzo i cognomi dalla E alla K. Martedì 5 marzo i cognomi dalla L alla O. Mercoledì 6 marzo troviamo le lettere dalla P alla R. Giovedì 7 marzo, in ultimo, i cognomi che vanno dalla S alla Z.

La riforma fiscale sulle pensioni di marzo 2024

Come accennato in precedenze, tra le novità per la pensione di marzo 2024 c’è la riforma fiscale. Questa è entrata in vigore all’inizio di gennaio 2024, riducendo gli scaglioni dell’Irpef da quattro a tre. Con questa metodologie, le pensioni saranno tassate con queste aliquote: 23% per i redditi fino a 28 mila euro; 35% per i redditi tra i 28.001 euro e i 50 mila euro; 43% per i redditi superiori ai 50 mila euro.