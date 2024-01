Quando riapre la Metro C a Roma: stop per lavori nel weekend

La Metro C chiude temporaneamente per lavori di potenziamento: ecco quando riaprirà il tragitto tra San Giovanni di Roma e Monte Compatri.

Temporaneamente sospeso il servizio della Metro C a Roma, con la linea che rimarrà chiusa tutto questo weekend. Come annunciato da Atac in un proprio comunicato stampa, i lavori lungo la tratta ferroviaria hanno costretto a sospendere il transito dei treni per due giorni. La scelta di queste giornate è stata legata alla minor presenza di lavoratori che devono utilizzare la linea in questi due giorni.

Lavori sulla Metro C: temporaneamente chiusa la linea

La più giovane delle linee metropolitane di Roma vedrà una chiusura di tre giorni, con lo stop del servizio partito nella serata di ieri (venerdì 26 gennaio 2024). La sospensione del servizio metropolitano durerà due giorni, con i treni che torneranno a circolare sulla linea all’alba di lunedì 29 gennaio 2024. Un fenomeno che Atac, attraverso i suoi canali di comunicazione, ha annunciato ai propri utenti per segnalare il temporaneo disagio.

Quando riaprirà la Metro C a Roma?

La riattivazione del servizio Metro C, che collega l’area di San Giovanni al territorio di Roma Est, è prevista per lunedì 29 gennaio a partire dalle ore 5.30. Nonostante la mancata circolazione dei treni sul percorso, Atac coprirà la linea con le consuete navette sostitutive tra le fermate di San Giovanni e il Comune di Monte Compatri, con le corse che copriranno il consueto orario di servizio metro.

La necessità dei lavori sulla Metro C

A seguito della momentanea chiusura della linea, l’Atac ha dovuto spiegare al pubblico le motivazioni dietro lo stop del servizio. I lavori andranno a potenziare ulteriormente la linea della Metro C, che vede in programma un rinnovo della flotta dei mezzi e un miglioramento delle prestazioni del servizio. In tal senso, avverranno dei monitoraggi e controlli presso i deviatoi lungo il percorso, anche meglio conosciuti come scambi. Tipo di lavoro, questo, che Atac evidenzia come non possa avvenire al buio di notte.