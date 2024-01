Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia: date e tabellone

Tutto pronto per le Semifinali di Coppa Italia, con Lazio, Fiorentina, Atalanta e la vincente tra Juventus e Frosinone: ecco il tabellone.

La Coppa Italia entra nella parte più avvincente della competizione, con il tabellone delle Semifinali che si sta completando. Ad accedere alla “final four” per ora sono Fiorentina, Lazio, Atalanta, con l’ultimo posto riservato alla vincente tra la Juventus e il Frosinone. Ma come in passato l’esito resta incerta, con i biancolesti che proveranno ad accedere alla finale nella sfida contro i bianconeri o i ciociari (si scoprirà stasera la vincente tra le due squadre).

Semifinali di Coppa Italia: le squadre in gioco

Per la Capitale, la Lazio si è aggiudicata quasi a sorpresa il derby con la Roma nel pomeriggio di ieri. Mattia Zaccagni ha trasformato il rigore vincente, portando i biancocelesti a vincere il quarto derby di fila. Sorpresa anche a San Siro ieri sera, dove l’Atalanta di mister Gian Piero Gasperini si è imposta contro il Milan di Stefano Pioli: la doppietta dell’olandese Teun Koopmeiners regala le Semifinali ai bergamaschi.

Non semplice l’accesso della Fiorentina alla Semifinale di Coppa Italia, dopo aver battuto la squadra sorpresa del torneo, ovvero il Bologna di Thiago Motta e l’attaccante prodigio Joshua Zirkzee. Attesa per Juventus-Frosinone, con la partita visibile su Italia Uno dalle 20.50: maggiori possibilità di vittoria degli uomini di Massimiliano Allegri, che dovranno imporsi contro il talentuoso 11 di Eusebio Di Francesco.

Semifinali di Coppa Italia: il tabellone

Le Semifinali promettono spettacolo, mettendo in mostra sfide che rappresentano il meglio del calcio italiano in questo momento storico. In due sfide che avranno la formula dell’andata e ritorno, la Fiorentina ospiterà prima l’Atalanta al Franchi, in un ritorno molto complesso poi sul campo di Bergamo. L’esito risulta incerto, con Italiano e Gasperini che si sono mostrati molto abili a gestire questa tipologia di sfide sia in Europa che in Italia.

Ancora non definibile il tabellone della Lazio, che si ritroverà sulla strada una tra Juventus e Frosinone. A seconda delle squadre che passeranno questa sera alla “final four”, per Maurizio Sarri ci dovrà essere una differente lettura della partita. La Vecchia Signora ha nel proprio dna sportivo la capacità di arrivare alle finali dei tornei calcistici, dimostrando anche in passato di arrivare alla fase finale della Champions League. Il Frosinone gioca tutto sul talento e la lettura di Di Francesco, in una formazione che potrebbe peccare stasera solamente d’esperienza.