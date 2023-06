Rabbia cittadina a Ostia Antica, nel quartiere arriva una nuova antenna telefonica

Non c’è pace per il quartiere di Ostia Antica, nel X Municipio di Roma Capitale. Nella zona, infatti, è arrivata l’ennesima antenna telefonica di un noto operatore del settore. Un installazione che ha spiazzato gran parte dei cittadini locali, considerato come nell’area territoriale già diverse antenne sono installate e in più occasioni la cittadinanza era scesa in piazza per chiederne lo spegnimento e il conseguente smontaggio.

L’antenna telefonica nel territorio di Ostia Antica

Il problema dentro il territorio archeologico della zona lidense, va ormai avanti da una ventina d’anni. Ogni tanto spunta un operatore telefonico, che parlando con gli amministratori dei condomini locali, offre cifre mostruose per poter appoggiare le proprie antenne in quegli spazi condominiali. Oggi l’antenna sorge a via Francesco Orioli, nel cuore della zona delle Saline e tra numerose villette dove abitano famiglie, anziani e persone affette da disabilità. Una zona che già faceva i conti con dei problemi di decoro e oggi vede aggiungersi il problema dell’antenna telefonica.

Gli attivisti dicono “No” all’antenna nelle Saline di Ostia Antica

Sulla faccenda, ci racconta il disagio dei cittadini Giuliana Salce, Responsabile per il Lazio del Movimento EcoItalia Solidale: “In questi giorni a Ostia Antica, in un terreno in Via Francesco Orioli si è aperto un cantiere per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile, peraltro senza alcun coinvolgimento dei cittadini residenti. Numerose sono state le segnalazione che abbiamo ricevuto dai residenti del quartiere allarmati per l’ulteriore antenna che verrà installata in una zona altamente popolata e a poca distanza da una scuola elementare, un asilo nido pubblico ed alcune strutture per bambini private oltre che di un parco giochi”.

Prosegue la Responsabile per il Lazio di EcoItalia Solidale: “Non solo – prosegue Salce – a Ostia Antica già vi sono la presenza di altre antenne di telefonia mobile ben in vista e quindi la nuova installazione potrebbe aggravare ancor di più il livello di inquinamento elettromagnetico. Siamo ormai circondati sempre più frequentemente da nuove antenne, da nuovi ponti radio per la trasmissione di dati in digitale. Senza contare il numero di tralicci di Media Tensione e di Cabine di smistamento dell’energia elettrica oltre al classico inquinamento da ‘SMOG’ di cui la Capitale vanta un ‘eccellente’ primato

Conclude Giuliana Salce: “Da parte nostra proseguiremo a difendere la salute dei cittadini, saremo accanto a loro in ogni azione che vorranno intraprendere per garantire una adeguata qualità della vita e la difesa dell’ambiente sul territorio di Ostia Antica, come stiamo facendo ormai da anni”.

La rabbia dei residenti del quartiere

Un residente, che ci ha contattato, ci racconta: “Uno scempio a Ostia Antica, un antenna telefonia mobile di 30 metri di altezza installata in 2 giorni a circa 20 metri dalle abitazioni e vicino a scuole e parchi giochi, in un quartiere residenziale, tranquillo immerso nel verde dove non ci sono palazzi, a pochi passi dall’argine del Tevere e qualche centinaia di metri dal Parco Archeologici di Ostia Antica. Il tutto su un terreno privato dove qualcuno per scopi economici ha fatto installare questo mostro che rovina un paesaggio che fino a oggi invidiabile. Senza considerare i possibili problemi di salute alle persone che vivono nelle case così vicine, dove abitano tanti bambini. Come è possibile?”.