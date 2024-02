Raccolta differenziata a Roma, controlli serrati e tecnologie per migliorare il servizio

Raccolta differenziata a Roma, trend positivo per l’anno 2023: il 65% delle attività commerciali utilizza il sistema.

Bilancio positivo per la raccolta differenziata nella città di Roma durante il 2023, con il sistema utilizzato da sempre più commercianti in confronto al passato e controlli delle autorità che hanno permesso di individuare tutte quelle realtà che non la svolgevano regolarmente. Solo nel 2023, sono oltre 500 le attività commerciali sanzionate per irregolarità sul corretto conferimento dei rifiuti.

Il bilancio della raccolta differenziata a Roma

I controlli nella Capitale si sono concentrati soprattutto nel Centro Storico, dove le autorità hanno indagato all’interno di bar, ristoranti e negozi. Ai gestori delle varie attività commerciali, sono arrivate multe per l’irregolare conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori distribuiti per la raccolta differenziata. Le irregolarità sono avvenute soprattutto nel I Municipio, dove la situazione si è inasprita soprattutto per la forte presenza dei turisti che vengono a visitare Roma.

Gli esercenti della movida di Roma

Gravi irregolarità sono state riscontrate anche nelle vie della movida romana. Nonostante la forte presenza di giovani, locali e persone che consumano alcolici, le irregolarità contestate raggiungono il tetto del 15% delle attività che hanno visto svolgersi un sopralluogo. In questi numero, molti proprietari di locali – tra San Lorenzo, Testaccio e Trastevere – erano inadempienti verso il pagamento della Tari.

I controlli all’avanguardia sulla raccolta differenziata a Roma

Tali esiti hanno conseguito a migliorare ulteriormente i controlli sulle attività commerciali, per verificare la corretta raccolta differenziata dei rifiuti dentro Roma. In tal senso partirà una centrale operativa che, attraverso l’apporto delle tecnologie, potrà monitorare costantemente il passaggio dello svuota bidoni attraverso sistemi di geolocalizzazione sui mezzi e costanti aggiornamenti sul loro percorso di raccolta.

I trend della raccolta differenziata nel 2023

Nonostante le multe fioccate durante lo scorso anno, il bilancio della raccolta differenziata nel 2023 è positivo. Le attività commerciali, tra bar e ristoranti, svolge regolarmente la raccolta, facendo salire l’asticella al 65% di questa tipologia di esercenti sul suolo capitolino. Sono stati raccolti, durante lo scorso anno, quasi 250 mila tonnellate di rifiuti, in una percentuale anche superiore ai risultati del 2022.