Radio Zeta Future Hits Live 2024: da Fedez ad Angelina Mango, ecco tutti i cantanti | Scaletta e anticipazioni

Tutto pronto per il concerto di Radio Zeta Future Hits Live 2024 al Foro Italico di Roma: confermate le presenze di Fedez ed Emis Killa.

Tutto pronto al Foro Italico, con il Radio Zeta Future Hits Live pronto a tornare nella Capitale. Sarà un grande concerto quello organizzato dall’emittente radiofonica, che per il terzo anno consecutivo punta a coinvolgere all’evento tantissimi ragazzi della Generazione Z e amanti della buona musica. Come in passato, sono numerosi i grandi artisti del momento che prenderanno parte alla kermesse musicale organizzata nella Città Eterna.

Tutti i cantanti presenti al concerto di Radio Zeta Future Hits Live 2024

Un evento che raccoglierà i grandi artisti del momento, ma darà visibilità anche ai volti emergenti della musica italiana. Tra i big più attesi, nella scaletta del concerto sono state inserite le presenze di cantanti che raccolgono un grande successo tra i giovani: ci sarà Fedez, il rapper Emis Killa e Angelina Mango.

A loro si uniranno altri grandi nomi, capaci di soddisfare ogni palato musicale. Confermate le presenze di: Alessandra Amoroso, Alfa, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emma, Fabio Rovazzi, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, SLF, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six, Zerb.

Come seguire il concerto al Foro Italico

Per seguire dal vivo il concerto di Radio Zeta, che ricordiamo si svolgerà venerdì 31 maggio dalla ore 20:30 al Foro Italico di Roma, bisognerà acquistare i biglietti da TicketOne. Per vederlo in televisione, si potrà seguire live in radiovisione su Radio Zeta e in streaming sulla piattaforma di RTL 102.5. Inoltre, l’evento sarà mandato live anche dai canali di Sky Uno, Now e in chiaro su TV8.

Il concerto sarà condotto da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati, tre conduttori che sono il volto di punta dell’emittente radiofonica Radio Zeta.