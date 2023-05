Raduno Associazione Nazionale Carabinieri 2023 a Ostia: ecco quando, dove e programma completo

Ancora pochi giorni, dopodiché il XXV Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri sarà pronto a prendere il via! Una due giorni ricca di eventi quella che si terrà ad Ostia dal 5 al 7 maggio prossimo. A seguito della manifestazione anche la viabilità cittadina potrà risentire di alcune modifiche, ecco cosa serve sapere.

Dal 5 al 7 maggio prossimo si svolgerà ad Ostia il XXV Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, numerosi gli eventi in programma per questi due giorni di festa. Ecco nel dettaglio gli eventi a cui prenderà pare il Corpo:

Per consultare il programma completo della manifestazione clicca QUI

Ora, per l’occasione anche la viabilità potrà risentire di alcune modifiche. In particolare, da inizio servizio di martedì 2 a cessate esigenze la linea 062 in direzione Amerigo Vespucci, da lungomare Paolo Toscanelli, devia in viale delle Repubbliche Marinare, corso Duca di Genova, piazzale della Posta, via Armando Armuzzi, piazza della Stazione Vecchia, via Vincenzo Vannutelli, viale Cardinal Ginnasi, piazzale della Stazione del Lido, viale Paolo Orlando, via Pietro Rosa, viale della Pineta di Ostia, via Rodolfo Grimaldi Casta, piazza Sagona, via Algajola, via delle Tartane, via della Tolda, viale Vega, piazza dei Canotti, via del Bucintoro, lungomare Duilio poi normale itinerario.

Ed ancora, in direzione Domenico Baffigo, da lungomare Duilio devia in via delle Prore, piazza dei Canotti, viale Vega, via della Tolda, via delle Tartane, via Algajola, piazza Sagona, via Rodolfo Grimaldi Casta, viale della Pineta di Ostia, via Pietro Rosa, viale Paolo Orlando, piazzale della Stazione Vecchia, via Armando Armuzzi, piazzale della Posta, Corso Duca di Genova, viale delle Repubbliche Marinare, lungomare Paolo Toscanelli poi normale itinerario.

Ma non solo. Da inizio servizio di Sabato 6 maggio a cessate esigenze, la linea 06 in direzione Menippo da piazza della Stazione del Lido, devia in via Paolo Orlando, via Pietro Rosa, viale della Pineta di Ostia, poi normale itinerario. Mentre in direzione Lido Centro, da viale della Pineta di Ostia devia in via Pietro Rosa, viale Paolo Orlando, piazzale della Stazione del Lido. Infine, saranno temporaneamente sospese le fermate 77098 – 77101 – 77102 – 77108 – 77110 – 77111 – 76420 – 76525.