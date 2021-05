Ragazza scomparsa da martedì, forti preoccupazioni della famiglia: l’accorato appello per ritrovarla

Momenti di apprensione e forte preoccupazione per la famiglia Pace. Diamo qui voce all’accorato appello della sorella. Da martedì scorso è infatti scomparsa una giovane ragazza di nome Ilaria e da quel giorno non si hanno più sue notizie. Il suo telefonino risulta irragiungibile, l’unica cosa certa è che abbia preso un treno per Roma. La scomparsa è stata denunciata alle autorita competenti ma chiunque l’avesse vista può contattare il seguente numero di telefono: 3491065863.

Seguiranno aggiornamenti