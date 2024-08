Ragazze impaurite a piazza Bologna, furgone nero le avvicina e le invita a salire: adescatore o scout televisivo?

Mistero attorno al furgone nero che si aggira per piazza Bologna: avvicinerebbe le ragazze e le invita a salire a bordo per un provino

Situazione di paura a piazza Bologna, dove diverse ragazze avrebbero segnalato ieri pomeriggio una situazione di grande disagio. Un furgone nero, guidato da un uomo italiano, si sarebbe aggirato per diversi minuti nella zona. Dal racconto delle giovani donne, il soggetto si sarebbe avvicinato con l’automobile a loro, invitandole a salire a bordo per provinarle in vista di un importante programma televisivo della Rai. Una situazione che, almeno nei dati in nostro possesso, avrebbe fatto desistere ogni ragazza fermata.

Il mistero attorno al furgone nero di piazza Bologna: parliamo di un caso di adescatore?

La domanda è lecita, anche perché il metodo per reclutare personalità televisive o semplici comparse è risultato molto anomalo. L’episodio è raccontato da Francesca (nome di fantasia), che intorno alle 18:30 di ieri attendeva l’autobus alla fermata di piazza Bologna. Durante l’attesa del mezzo pubblico, la sua attenzione viene attirata sulla strada: un furgone comincia a girare per 5/6 volte sul piazzale, fino a fermarsi davanti a lei e abbassare il finestrino.

L’offerta dell’autista alla ragazza romana

Francesca ha 24 anni, la classica bella presenza per lanciare un programma televisivo. L’autista le si ferma davanti, abbassando il finestrino ed esclamando: “Scusa, scusa! Sei di zona? Ti prego aiutami”. Al volante c’è un uomo sulla cinquantina, biondo e con gli occhi azzurri. Alla ragazza offrirebbe la possibilità di seguirlo, poiché sta reclutando delle persone per un programma della Rai e dove alla conduzione ci sarà un noto personaggio televisivo romano.

La ragazza rimane distante, con l’uomo che però si farebbe più insistente da dentro al veicolo e proverebbe ad approcciarsi con degli apprezzamenti verso la giovane donna: “Ma come, ma sei così bella. Sono 250€, sei così bella…”. L’uomo infatti offrirebbe 250 euro per partecipare al programma, in un metodo che rende più ambiguo e sospetto questo fenomeno. La donna non cede, ma la paura adesso è tanta.