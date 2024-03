Ragazzo di 16 anni si impicca con la cintura dei pantaloni: il fratellino lo trova senza vita nella cameretta

Il dramma si è registrato nella serata di venerdì, 29 marzo, poco dopo le 23.30. Il 16enne non avrebbe lasciato alcun biglietto per spiegare il suo gesto.

Ragazzo di 16 anni si impicca con la cintura dei pantaloni

Dramma a Roseto degli Abruzzi, nella frazione Campo a Mare. Nella serata di venerdì, 29 marzo, un ragazzo di 16 anni si è tolto la vita, impiccandosi con una cintura dei pantaloni, nella sua cameretta. A fare la drammatica scoperta è stato il fratello minore dell’adolescente, che ha immediatamente allertato i genitori. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’adolescente.

Sul posto è arrivato anche il medico legale, che – da una prima ispezione cadaverica – non ha riscontrato segni di violenza riconducibili a una terza persona. L’ipotesi del gesto volontario è stata quindi confermata.

I carabinieri della locale stazione e della compagnia di Giulianova hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato i familiari del ragazzo, che non ha lasciato nessun biglietto per motivare il suo gesto. La salma è stata trasferita all’ospedale Mazzini di Teramo. Per le prossime ore si attende una decisione del pm, che dovrà valutare un’eventuale autopsia.

L’adolescente potrebbe aver preso parte a una sfida social, ma saranno le indagini a chiarire le cause del gesto estremo.