Ragazzo va in coma e si risveglia grazie a Nino D’Angelo: “Mi hai salvato”

Una scena da film. Un ‘miracolo’ della musica. Che, ancora una volta, ci fa capire quanto certe emozioni e sensazioni riescano ad andare oltre tutto, oltre cose che, apparentemente, sono inspiegabili. Sergio, il ragazzo in coma, si è svegliato ascoltando le canzoni di Nino D’Angelo. Ha riaperto gli occhi attratto da quel suono che tanto gli sembrava familiare.

La commozione di Nino D’Angelo

A parlarne è stata direttamente la madre del ragazzo in coma in un video. Un video che poi è stato pubblicato su TikTok e che ha fatto il giro del web. Migliaia i commenti, i like e le condivisioni. In pochissimo tempo la potenza dei social è arrivata fino al cantautore che, sentendo quelle parole, incredulo, ha voluto chiamare immediatamente la famiglia.

Dopo poco, nello stesso pomeriggio, è riuscito a recuperare il numero della mamma e ha voluto fare una videochiamata con Sergio. Attimi di commozione, emozioni, sentimenti inspiegabili. “Sono ancora emozionato ed è incredibile ciò’ che riesce a fare la musica“.