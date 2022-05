Roma. Ruba un’auto, ma…sul sedile c’è un’anziana: caccia al ladro ‘maldestro’

Il malvivente si trovava in via Pantelleria, a Montesacro. Sembrava stesse passeggiando tranquillamente ma nella sua testa c’era tutto un altro piano. Ha prima adocchiato una donna di 60 anni. L’ha bloccata, immobilizzata e terrorizzata. Poi le ha urlato contro, minacciandola, che se non le avesse dato il portafogli con dentro tutti i soldi e le chiavi della macchina, l’avrebbe ammazzata. Un episodio orribile che vede coinvolta non solo una donna. Una volta riuscito a rubare le chiavi dell’auto, ha messo in moto ed è partito sfrecciando per la via. Il viaggio però non è mai iniziato.

Il malvivente non si è accorto che all’interno dell’auto c’era la madre della donna appena rapinata. La signora, 85 anni, terrorizzata e sotto choc ha iniziato ad urlare. Era l’unica cosa che poteva fare. Spaesato il rapinatore ha bruscamente inchiodato l’auto per fuggire a piedi. Per pochissimi minuti l’uomo ha rapinato una donna e sequestrato una persona.

Leggi anche: Roma. ‘Sono cieco’, ma non è vero e si intasca oltre 80.000 euro. Il pm: ‘Va condannato’

Le indagini dei Carabinieri

Poco dopo il sequestro, sono arrivati i Carabinieri della stazione Talenti. L’uomo, ancora fuggitivo, sembrerebbe avere all’incirca 30 anni. La donna di 60 anni ha raccontato che l’aggressione è avvenuta alle sue spalle. Il rapinatore l’ha afferrata per il bavero e l’ha minacciata di morte. Non poteva opporsi perché non aveva nessun modo per farlo. Una volta salito in auto, l’uomo ha percorso soltanto un centinaio di metri. A Viale Tirreno ha iniziato a sentire la donna, che aveva nel sedile posteriore, ansimare. Poi urlare. Poi piangere. Una questione di secondi. Ha cercato di farla scendere ma la donna era immobile dal terrore. Allora è sceso lui, scappando.

La fuga del rapinatore

Non si hanno tante informazioni sul rapinatore. Dovrebbe avere la carnagione chiara ed essere romano. Le due donne erano troppo sotto choc per ricordarsi i particolari.