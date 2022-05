Roma, precipita dal balcone dopo il furto: ladro rischia il linciaggio

Potrebbe sembrare la scena di un film. Invece no. È tutto vero. Il ladro aveva preparato il piano nei minimi dettagli. Ha comprato una corda spessa, quella che si usano nei cantieri, super resistente, per legarsela in vita. L’ha infilata nella cintura dei pantaloni cosicché non potesse cadere. Legandosi ad alcuni intercapedini del terrazzo condominiale, ha iniziato la sua “scalata”. Un po’ come Spiderman si è calato da un’altezza di almeno venti metri tra gli edifici del Tufello. Il suo obiettivo era un appartamento al terzo piano in via Amleto Palermi. La sua impresa però non è andata molto bene, anzi.

La vicenda

L’uomo di 51 anni, romano, sabato pomeriggio, intorno alle 18:40 ha deciso di “scalare alcuni edifici”. Il piano, studiato nel dettaglio, ha avuto però evidenti carenze. Innanzitutto a quell’ora il sole non era tramontato e sicuramente non poteva passare inosservato. Infatti, una donna, all’improvviso, ha visto sbucare dei piedi da un terrazzo. Comprensibilmente spaventata ha iniziato a urlare. I due si sono guardati negli occhi. L’uomo, sorpreso e terrorizzato, ha continuato la sua discesa cercando di fuggire.

La caduta e l’aggressione

Tra un mancamento e l’altro per lo spavento e le urla della donna, per il ladro non c’erano tante possibilità. Sotto di lui una folla che lo aspettava. Infatti, nel momento in cui è precipitato, il gruppo di persone l’ha accerchiato e secondo le dichiarazioni del ladro “è stato insultato e aggredito”. Immediato l’arrivo dei Carabinieri.

Le spiegazioni del ladro

L’uomo ha spiegato agli agenti che voleva “semplicemente” occupare un appartamento. Tuttavia, è stato trovato con una sacca all’interno della quale vi erano tutti gli arnesi per aprire finestre, porte e svaligiare una casa. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Montesacro.