Regionali 2023, anche i cinghiali corrono per il Lazio: il partito spopola a Valle Aurelia

Elezioni Regionali 2023. Chi pensava che Francesco Rocca fosse in testa e già destinato a vincere, così come i sondaggi del resto avevano rivelato nelle scorse settimane, non aveva di certo fatto i conti con una fetta di elettorato certamente scontenta e molto folta, che potrebbe addirittura ribaltare il risultato elettorale per le prossime ed imminenti elezioni regionali nel Lazio. Stiamo parlando, ovviamente, di quel sostrato sociale che da qualche anno ormai ha acquisito la cittadinanza elettorale, e che certamente potrebbe avere un certo peso elettorale: i cinghiali. Cinghiali uniti all’interno di un partito in corsa per le regionali nel Lazio 2023, e che sembrano proprio in questi giorni accumulare tanti consensi, soprattutto a Valle Aurelia, ma non solo. Anche sui social il loro peso è rilevante e potrebbero rivelarsi decisi per questa tornata elettorale.

Anche i cinghiali in corsa per le elezioni regionali 2023

I manifesti sono apparsi in alcune aree di Roma proprio nelle ultime ore. Certo, rispetto all’elettorato attivo (e reale) non pesano molto, ma non è detto, concretamente, che possano essere decisivi per il risultato. Del reso la tematica è importante e fondamentale per Roma. Un problema che va avanti da tempo, per cui le soluzioni, o gli accenni di soluzione, proposte, non sembrano aver dato risultati concreti. Anche perché, non è solo a Roma il problema, ma sono presenti in tutte le provincie del Lazio, soprattutto laddove i partiti tradizionali fanno davvero una gran fatica a raggiungere gli elettori. Insomma, non potevano che proporsi in un momento migliore: PDC – cinghiali uniti. C’è anche una petizione lanciata su Change.org rivolta al Parlamento italiano per la questione.

Chi c’è dietro il partito dei cinghiali uniti

L’iniziativa proviene direttamente da un gruppo di studenti dell’Istituto Europeo di Design, che hanno voluto lanciare la loro provocazione, con una bizzarra ed esuberante campagna elettorale movimento (finto) di ambientalisti radicali. Così, nelle ultime ore, hanno iniziato a tappezzare i muri del quartiere di Valle Aurelia.

(Foto dalla pagina Facebook PDC – cinghiali uniti)