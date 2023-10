Regione Lazio favorevole alla proroga dei dehors

La Regione Lazio si è schierata prontamente per la proroga dei permessi sull’installazione dei dehors, che consentiranno ancora ai locali di ristorazione – ristoranti, pub e bar – di tenere i propri tavoli occupando suolo pubblico. La decisione rischia di smuovere la situazione su questa tematica, portando degli impatti significativi soprattutto sulla movida dei centri storici laziali (in primis quelli di Roma e Viterbo).

La situazione sui dehors in Italia e nella Regione Lazio

Le licenze facili per tenere tavoli e dehors sul suolo pubblico come stabilito durante il periodo di pandemia Covid-19, a Roma scadrebbero il 31 dicembre 2023. All’interno del Parlamento Italiano, però, stanno cercando di effettuare una manovra per prorogare la proposta almeno per un altro anno, ovvero il 31 dicembre 2024. In aula parlamentare, Fratelli d’Italia sta portando le istanze degli esercenti, che attraverso i dehors e i tavoli all’aperto hanno trovato una valida forma di guadagno nel periodo pandemico.

La questione dehors arriva in Parlamento

Al momento, lo stesso partito di Giorgia Meloni ha portato un emendamento per guardare alla proroga dei dehors in giro per l’Italia e soprattutto a Roma. In Parlamento, sempre Fratelli d’Italia ha avanzato una proposta che prevedrebbe una revisione completa di quei regolamenti volti a concedere degli spazi esterni alle attività che svolgono un servizio pubblico per la cittadinanza.

La Regione Lazio segue la linea della proroga ai dehors

Su RomaToday, la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha manifestato l’intenzione di essere “complessivamente favorevole” alla proroga dei dehors sul suo territorio regionale. Ovvio però come l’interesse degli esercenti, in questo particolare momento storico e con i lavori di Roma per il Giubileo, devono equilibrarsi con la vivibilità delle strade e delle piazze. Molte piattaforme all’esterno dei locali, almeno nel quartiere Prati, stanno inasprendo le forti congestioni del traffico veicolare scaturite dall’inizio dei lavori nei cantieri stradali di piazza Pia.

Foto: Plateatico.it, Scatti di Gusto