Residenti di Fiumicino lamentano la mancanza di rete telefonica: il problema al quartiere Vignole

Un quartiere di Fiumicino senza rete telefonica da diversi giorni: alle Vignole residenti lamentano l’assenza di Internet

Un quartiere nel Comune di Fiumicino senza la rete telefonica. La vicenda sta sconvolgendo la quotidianità del quartiere Le Vignole, coi residenti che evidenzierebbero l’assenza dei servizi telefonici e di Internet dallo scorso weekend. Secondo il racconto dei cittadini, si tratterebbe di un problema di sistema: la mancanza di rete telefonica interesserebbe, almeno al momento, più gestori per il servizio nelle case dei cittadini.

Una parte del Comune di Fiumicino senza rete telefonica: la vicenda alle Vignole

Tutto sarebbe iniziato nella giornata di sabato, quando i residenti hanno osservato la mancanza di rete telefonica nelle proprie case. Non solo l’assenza di Internet dalle loro abitazioni, ma anche la possibilità di utilizzare il telefono della propria casa se questo era legato al servizio della rete in fibra ottica con determinati gestori di questo servizio. Davanti alla situazione sono state molteplici le segnalazioni dei cittadini, che per il momento non hanno visto interventi risolutivi sulla vicenda.

La voce dei cittadini: “Stiamo valutando l’opzione di cambiare gestore, perché nessuno ci chiarisce il problema”

Molti di queste situazioni, quando avvengono nel weekend, si protraggono per qualche giorno. Succede con quasi tutti i gestori, con i tecnici che non lavorano durante il sabato e la domenica. Resta come la situazione sia rimasta invariata anche nelle prime ore di questa mattina, dove almeno i cittadini in smart working premevano per un intervento celere e che gli permettesse di lavorare tranquillamente da casa.

Parliamo soprattutto dei cittadini nelle case vacanze, magari distanti da Roma ma ugualmente volenterosi di lavorare durante la giornata in maniera agile. Chi si è trovato con questo grattacapo irrisolto, non ha ricevuto delucidazioni chiare dai gestori sul problema che sta toccando le Vignole. Qualcuno con maggiore necessità di Internet, per il lavoro o i servizi di telemedicina, sarebbe addirittura pronto a cambiare il proprio gestore telefonico.