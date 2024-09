Residenti esausti a Ostia Antica, cittadini riaprono i ponticelli del Collettore Primario

Sorpresa nella notte tra Ostia Antica e le Saline: ignoti riaprono i ponticelli transennati su via del Collettore Primario

Atto di forza per i residenti di Ostia Antica e le Saline. Questa notte, ignoti avrebbero riaperto i ponticelli di via del Collettore Primario, che fungono da collegamento pedonale tra i due quartieri nell’entroterra del X Municipio di Roma Capitale. Una mossa che sarebbe stata dettata da mesi di attesa per una risposta istituzionale e soprattutto la paura di essere investiti, considerato come la strada che collega al supermercato di zona non possiede un marciapiede in ambo i lati.

Residenti riaprono i ponticelli tra Ostia Antica e le Saline

La situazione è stata scoperta alle prime ore dell’alba da Gaetano Di Staso (Ecoitaliasolidale in X Municipio), che sulla vicenda si era già esposto da diverse settimane. L’iniziativa di mano ignota sarebbe il gesto della disperazione, considerato come quei raccordi tra Ostia Antica e le Saline garantivano un minimo di sicurezza stradale per i pedoni della zona. Chiusi al traffico pedonali, nei fatti i residenti delle Saline sono stati costretti a camminare in mezzo alla strada, peraltro in un’arteria urbana priva di marciapiede anche nei pressi del supermercato DOC o le altre attività commerciali di zona.

Dubbi sulla sicurezza delle strutture in via del Collettore Primario

Come spiega Gaetano Di Staso in un proprio post su Facebook, i 3-4 ponticelli di via del Collettore Primario sono stati riaperti a rischio dei residenti. Se il X Municipio di Roma Capitale li aveva definiti “non sicuri” nei mesi scorsi, resta come sulla vicenda sia rimasto tutto bloccato durante l’estate e gli interventi non si siano palesati per risolvere la problematica. Tutto ciò nonostante le promesse dell’Amministrazione guidata dal presidente Mario Falconi, che invece rispondeva sulla vicenda dei ponticelli – sollevata da giornali e cittadini – con il prosieguo dei lavori regolare nonostante di fatto nei cantieri non c’era nessun tipo di addetto a effettuare gli interventi di manutenzione.