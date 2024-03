Riapre uno dei più suggestivi giardini di tulipani d’Italia, oltre 1 milione di fiori: dove ci troviamo

In Italia riapre il più grande di tulipani: ecco la manifestazione e dove si svolgerà questo evento all’insegna della natura.

Con l’arrivo della primavera in Italia, una delle maggiori attrazioni dell’Italia è pronta ad aprire entro la fine di questo mese. A detta degli amanti della natura e dei colori, il posto è magico proprio per la sua vasta varietà di fiori. Una particolarità che richiama, all’interno di questo particolare luogo, tantissimi curiosi provenienti dal resto d’Italia ma soprattutto dall’estero, con turisti che fanno a gare per scattare le foto più belle.

Il giardino di tulipani più suggestivo d’Italia: dove si trova

Il 22 marzo 2024 ritornerà attivo il Tulipark. L’attrazione naturale italiana da diversi anni era chiusa, causa anche della pandemia di Covid-19 che aveva paralizzato questo settore. Questa è una manifestazione che si organizza annualmente, anche conosciuta dagli abituali come il “Festival dei tulipani italiano”. L’esperienza del Tulipark, come da tradizione, vedrà l’evento svolgersi tra diverse importanti città della nostra Nazione, quali Roma, Bologna e Spoleto.

L’evento dedicato ai tulipani

L’evento, sul palcoscenico europeo e internazionale, mostra di essere un unicum italiano. Qui i visitatori potranno ammirare questi stupendi fiori, stimati intorno alle 1,2 milioni di unità e per 300 varietà di specie. Belle cui le persone potranno fare a gare per scattare fotografie uniche, ma anche vedere colori unici nel globo e soprattutto farsi stimolare l’olfatto dall’essenza e l’esplosione di profumi unici nel pianeta.

Il festival dei tulipani in Italia

L’idea nasce nel 2020, quando due imprenditori italiani decidono d’investire su questa tipologia di evento. Marco e Luca, i due ideatori del Tulipark, investono sulle proprie principali passioni: i viaggio e l’amore per i fiori particolari. Il progetto trae ispirazione da un viaggio in Olanda, dove i due imprenditori incrociano lo splendore legati ai campi di tulipani nei Paesi Bassi. Tale esperienza, con qualche aggiustamento, hanno deciso di riproporla anche per il pubblico italiano.

Il successo dell’iniziativa legata ai fiore

Al di là delle difficoltà incontrate con il Covid-19, il Tulipark d’Italia si rivela un successo immenso fin dal prima edizione, risalente al 2020. Alla prima edizione, il parco dei tulipani raccoglie oltre 70 mila visite. Ospiti che hanno potuto vivere un’esperienza unica in questo posto, tra la grande bellezza e la semplicità di questo fiore, che peraltro rappresenta l’arrivo della Primavera per eccellenza nella cultura delle persone.

Cosa fare in questo speciale

Il Tulipark Italia è un’esperienza di viaggio unica per i turisti, poiché unisce lo svago al contatto della natura, tradotta in tutta la sua bellezza. Qui non solo si promuove la cultura del tulipano, non conosciutissimo all’interno del nostro Paese, ma anche la tutela ambientale in questo particolare periodo storico.