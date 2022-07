Riceve lo stipendio 330 volte per errore e fugge: ricercato

L’uomo cileno, come tutti i fine mese ha controllato se gli fosse arrivato lo stipendio, 45 pesos (i nostri 500 euro). E sì, in effetti gli era arrivato. Ma con una ‘piccolissima’ differenza: lo stipendio era moltiplicato per 330 volte. L’incasso che avrebbe ricevuto in 27 anni di lavoro, tutto d’un colpo, lì, davanti ai suoi occhi. Non ci ha pensato due volte: è fuggito.

La vicenda

“Se questo è un sogno non svegliatemi”. Probabilmente ha pensato proprio a questo, (e come biasimarlo). Pensava fosse un miracolo, pensava avesse avuto un’allucinazione e invece no, tutto vero. Sul suo conto, 180.418 dollari invece che 545. Una cifra che non aveva mai visto e che mai si sarebbe sognato. L’occasione della sua vita, per iniziare, per partire e.. per diventare un latitante.

Ma non è scappato senza avvertire. No, ha prima scritto all’azienda per cui lavora, Industrial de Alimentos (Cial). “C’è un piccolo errore nel mio stipendio”. Ha detto che avrebbe ‘sistemato la questione’ e che avrebbe mandato immediatamente il bonifico. E, in parte, ha mantenuto la parola. In effetti, la questione è stata sistemata. Per il bonifico beh.. probabilmente non arriverà mai.

La denuncia

Mentre abbindolava il vicedirettore del Dipartimento delle risorse umane, scriveva la lettera di dimissioni. Non voleva rimanere un secondo di più. L’ha inviata ed è scappato. Una fuga frenetica, elettrizzante, diventata un racconto che sta appassionando molti. Tantissime le chiamate dei colleghi, dei superiori, degli amici e parenti. Nessuna risposta. Chissà quale sarà la meta prescelta, chissà dove andrà a nascondersi. Per una scelta del genere così improvvisa dovrebbe iniziare a costruirsi un piano. L’azienda l’ha ovviamente denunciato per appropriazione indebita di denaro. Ma per ora, nessuna traccia. Se dovessero trovarlo, vi terremo aggiornati!