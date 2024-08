Ricompare un treno sulla Roma-Lido, da febbraio era ai box perché imbrattato dai writers: tornerà in servizio?

Torna un treno sulla Roma-Lido: in sosta alla stazione di Porta San Paolo, il mezzo era ai box da febbraio per imbrattamento

Un treno sarebbe tornato a sostare sulla Roma-Lido, probabilmente in procinto di entrare in azione per trasportare i pendolari tra Ostia e il Centro Storico. Si tratta di un MA200, che ufficialmente – almeno secondo la voce di Cotral – era fermo ai box per una nuova ripellicolatura. Secondo le informazioni date dall’azienda ai trasporti della Regione Lazio, il mezzo ferroviario era stato vittima dell’azione dei teppisti, che avevano imbrattato tutta la struttura con scritte e scarabocchi.

Torna il treno imbrattato sulla Roma-Lido: il mistero attorno alla vicenda

L’avvistamento del convoglio è stato annunciato da Odissea Quotidiana, che aveva avvistato il famoso treno in sosta sulla banchina di Porta San Paolo nella giornata di giovedì e in procinto probabilmente di entrare in azione. Sullo stop dello MA200 si sono generate, anche per i diversi mesi d’inattività, tantissime voci discordanti sulle effettive motivazioni dello stop, creando un piccolo mistero attorno alle reali condizioni del treno. A solleticare come la realtà potesse vedere altri risvolti, come raccontammo anche su Il Corriere della Città, fu il Comitato Pendolari della Roma-Lido: a loro parere, il treno già vedeva dei pesanti imbrattamenti prima del mese di febbraio, in uno stop che risultava anomalo a livello di urgenza.

Il convoglio tornerà a funzionare sulla linea MetroMare?

Se qualcuno spera in un ritorno operativo dello MA200, forse dovrà prepararsi a una grande delusione. Lo spostamento del treno fantasma, come ipotizza Odissea Quotidiana, potrebbe essere stato necessario per la saturazione del deposito delle metropolitane alla Magliana. In tal senso, proprio in questi giorni sarebbero arrivati – o sono in procinto per farlo – i nuovi treni legati alla Metro B. Da qui la necessità di spostare il convoglio in un’altra area di sosta, probabilmente individuando questo spazio proprio sotto la struttura della Piramide al quartiere Ostiense di Roma.