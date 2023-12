Rifiuti a Roma, il piano AMA per le festività di Natale 2023

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato oggi il piano operativo predisposto da AMA, in collaborazione con Roma Capitale, per gestire l’incremento dei rifiuti durante le festività di Natale 2023.

Il piano AMA per i rifiuti di Roma sotto Natale 2023

Il piano prevede una serie di misure volte a rafforzare i presidi e i servizi sul territorio, potenziare la raccolta differenziata e la raccolta di rifiuti ingombranti, e aprire straordinariamente i Centri di Raccolta. Già dal 20 novembre, AMA ha attivato presidi e servizi di spazzamento nelle zone cruciali della città, come l’area Archeologica, Castel Sant’Angelo, il Lungotevere e le strade consolari. Questo impegno si estende fino al 7 gennaio per garantire una pulizia costante del territorio.

La raccolta rifiuti nella Capitale sotto Natale 2023

Fin dal 20 novembre, AMA ha potenziato i servizi standard, affiancando alle normali attività di raccolta quotidiana un piano di presidio e spazzamento. Gli operatori, autisti e mezzi sono stati adeguatamente predisposti, con turni rafforzati anche nelle giornate festive, per garantire la disponibilità dei servizi. Per far fronte all’aumento della produzione di rifiuti, AMA ha potenziato il calendario dei servizi rivolti alle utenze non domestiche, con un incremento significativo dei passaggi su 765 vie commerciali. Inoltre, sarà potenziata la raccolta di rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e speciali fino alla fine di gennaio.

L’apertura straordinaria dei Centri di Raccolta a Roma

Dal mese in corso, si affianca alla rete di Centri di Raccolta cittadini la nuova struttura di Casale di Cerroncino, la prima nel municipio VI. AMA ha anche predisposto l’apertura straordinaria dei Centri di Raccolta anche durante le giornate del 25 dicembre e del primo gennaio. Dal 18 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, sarà potenziato il servizio di ritiro a domicilio RiciclaCasa e Lavoro, consentendo il conferimento gratuito al piano stradale di materiali fino a 4 metri cubi e fino a 3 volte al mese. Questo servizio sarà attivo per utenze domestiche, box e cantine.

Il piano pensato da Roberto Gualtieri e Sabrina Alfonsi per Ama

Il sindaco Gualtieri ha concluso affermando che il piano, preceduto da un lavoro preparatorio con ampio anticipo, mira a far fronte all’aumento turistico e alla produzione di rifiuti durante le festività, sottolineando l’importanza di adeguarsi alle nuove abitudini dei cittadini. L’Assessora Sabrina Alfonsi ha aggiunto che il potenziamento di AMA è stato avviato strategicamente nella settimana del Black Friday per rispondere alle nuove esigenze della città. Il piano operativo di AMA si propone di garantire una gestione efficace dei rifiuti durante le festività, anticipando le esigenze della città e assicurando un servizio di qualità per i cittadini romani.