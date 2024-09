Rifiuti Roma, inaugurata la nuova isola ecologica mobile nel VI Municipio

Il VI Municipio di Roma Capitale annuncia una nuova isola ecologica mobile nel proprio territorio: ha aperto a Tor Bella Monaca

Una nuova vittoria sul contrasto ai rifiuti nel VI Municipio di Roma. Da questa settimana sarà disponibile per la cittadinanza una nuova isola ecologica mobile, dove i residenti potranno portare dal lunedì al venerdì i propri rifiuti ingombranti. Un’iniziativa che va incontro alle esigenze dei residenti di questo quadrante della Città Eterna, che già negli scorsi giorni avevano risposto in maniera soddisfacente agli appuntamenti straordinari di AMA per raccogliere i rifiuti ingombranti.

La nuova isola ecologica mobile nel VI Municipio di Roma Capitale

L’iniziativa che prende piede da questo inizio di settimana, è stata annunciata dal VI Municipio di Roma Capitale anche attraverso i propri canali social. Lo spazio sorgerà a Tor Bella Monaca, precisamente all’angolo tra via del Fuoco Sacro e il parcheggio di via Vincenzo Zarelli. Qui ci saranno gli operatori dell’AMA, che dalle 7:30 alle 12:30 di ogni mattina (escluso il sabato e la domenica) ritireranno i rifiuti ingombranti.

Cambia il ritiro dei rifiuti ingombranti nella zona di Tor Bella Monaca

L’apertura di una nuova isola ecologica mobile comporta delle sostanziali variazioni nel piano della raccolta dei rifiuti ingombranti nel VI Municipio di Roma Capitale. Come ben evidenziato nel post su Facebook del consigliere Emanuele Licopodio (Lega), l’area subentrerà a una già precedentemente esistente sul territorio delle Torri. Si tratta di quella a Largo Boltri, sempre nel quartiere di Tor Bella Monaca, che da ieri ha chiuso definitivamente le attività per essere sostituita dall’area di raccolta su via del Fuoco Sacro.