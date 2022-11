Rifiuti Roma, raccolta straordinaria domenica 27 novembre in tutti i municipi

I rifiuti a Roma sono un problema secolare, inestirpabile, che non manca di gettare quasi sempre un’ombra sull’operato di qualsiasi amministrazione si succeda sul trono del Campidoglio. Per questo alle volte c’è bisogno di una raccolta straordinaria per far respirare un po’ i cittadini. Per questa domenica, 27 novembre è infatti previsto un appuntamento straordinario in tutti i municipi con la raccolta gratuita di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici. Per i cittadini che lo vorranno, ci saranno a disposizione ben 15 Ecostazioni mobili, una per ogni municipio, che si aggiungeranno ai Centri di Raccolta fissi, che rimarranno aperti per la mattinata di domenica prossima. In tali sedi, i cittadini potranno disfarsi di un po’ di roba ingombrante: mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ma anche i cosiddetti RAEE – le apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori. In tutte queste eco-stazioni si raccoglieranno anche carta, cartoncino e cartone per non farsi mancare nulla. Ovviamente, dopo la raccolta, tutti i materiali racimolati nelle apposite aree verranno differenziati secondo la specifica categoria merceologica e successivamente avviati, come da protocollo, alle rispettive filiere di recupero. Per quanto riguarda nel dettaglio gli orari, le stazioni di raccolta saranno aperte dalle 7 alle 13, ma Ama invita i cittadini a recarsi ai punti di raccolta entro le ore 12,30 così da consentire a tutti di usufruire del servizio e non creare affollamenti proprio al limitare della giornata di raccolta.

Raccolta straordinaria rifiuti a Roma: le postazioni in ogni municipio

Come anticipato ad inizio articolo, per ogni Municipio capitolino ci sarà un punto specifico di raccolta straordinaria degli ingombranti, ecco la lista completa per domenica prossima 27 novembre:

Municipio I

Ecostazione Piazzale Clodio (parcheggio largo Livatino)

Municipio II

Ecostazione Via Tiburtina (fronte piazza Valerio Massimo)

Municipio III

Ecostazione Largo Fausta Labia – Fidene

Municipio IV

Ecostazione Via Sirio Solazzi

Municipio V

Ecostazione Via dell’Incoronata (area parcheggio)

Municipio VI

Ecostazione Viale Francesco Caltagirone (area parcheggio)

Municipio VII

Ecostazione Via Anzio (area parcheggio)

Municipio VIII

Ecostazione Via dell’Accademia Peloritana (area parcheggio)

Municipio IX

Ecostazione Piazzale Cina

Municipio X

Ecostazione Via Erminio Macario (area parcheggio)

Municipio XI

Ecostazione Lungotevere di Pietra Papa (angolo via Enrico Fermi)

Municipio XII

Ecostazione Via San Giovanni Eudes (area parcheggio angolo via della Pisana)

Municipio XIII

Ecostazione Via Francesco Albergotti

Municipio XIV

Ecostazione Via Ruggero Orlando (fronte civico 78)

Municipio XV

Ecostazione Via Pedrengo (Valle Muricana)



Ulteriori ed approfondite informazioni anche sulle iniziative che accompagneranno la giornata di raccolta straordinaria dei rifiuti si trovano sul sito www.amaroma.it.