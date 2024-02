Rifugio per clochard dentro la Vittorio Emanuele, Ostia Imprese e Professioni si oppone al progetto: acceso confronto con Falconi

L’Associazione “Ostia Imprese e Professioni” si oppone al progetto del rifugio per clochard dentro l’ex colonia Vittorio Emanuele.

L’Amministrazione del X Municipio di Roma continua con il proprio progetto all’interno dell’ex colonia Vittorio Emanuele II di Ostia. In un recente incontro con cittadini e Comitati di Quartiere, il presidente Mario Falconi ha ribadito l’intenzione di aprire un centro di rifugio per i clochard sul lungomare lidense, in una proposta che già sta aprendo polemiche e in forte dibattito nella politica del litorale.

Il confronto sulla Vittorio Emanuele di Ostia

L’ultimo incontro in cui il Presidente del X Municipio ha ribadito le intenzioni della maggioranza lidense sulla storica struttura lidense, è avvenuto ieri pomeriggio (martedì 20 febbraio 2024). Tutto in un confronto richiesto dall’Associazione “Ostia Imprese e Professioni”, che attraverso la voce del presidente Giorgio Gastaldi si è fermamente opposta al progetto pensato dalla maggioranza nel Parlamentino lidense.

I rappresentanti per Ostia Imprese e Professioni

Per l’incontro l’associazione “Ostia Imprese e Professioni” è stata rappresentata da Gastaldi, Piero Labbadia (Vicepresidente), la professoressa Daniela Iodice (Consiglio Direttivo) e l’avvocato Damiano Ventura. Hanno preso parte al confronto anche Franco Martone (già direttore di Confindustria Lazio) e l’architetto Nicola Fasolo (nipote di Vincenzo Fasolo, colui che progettò la struttura dell’ex colonia Vittorio Emanuele II).

La linea politica del presidente Mario Falconi a Ostia

Nonostante l’associazione “Ostia Imprese e Professioni” abbia portato dati tecnici per giustificare l’inopportunità di aprire un rifugio per clochard nella storica struttura lidense, il presidente Mario Falconi ha continuato a giustificare la bontà del progetto nato in seno al Campidoglio e di come questa idea sarà fortemente difesa dai consiglieri dell’attuale maggioranza lidense.

Il parere del Direttore del X Municipio di Roma

Nonostante l’associazione lidense abbia ribadito la valenza storica e monumentale della struttura sul lungomare Paolo Toscanelli, a difendere il progetto della maggioranza lidense è sceso anche il Direttore del X Municipio di Roma Capitale: il dottor Marcello Visca. Con una relazione più tecnica sull’ingresso del rifugio dentro la Vittorio Emanuele, Visca ha praticamente aiutato Falconi (in evidente difficoltà con Comitati di Quartiere e associazioni) davanti la volontà di portare quel tipo di servizio dentro la Vittorio Emanuele.